Bib heeft troostkoffer voor rouwend kind

Huis van het Kind Ichtegem brengt een troostkoffer voor lagere schoolkinderen uit. Het doel? Kinderen en hun ouders handvatten aanbieden om hen te ondersteunen bij het omgaan met verlies of afscheid.

“Naar aanleiding van Allerheiligen hebben onze medewerkers van Huis van het Kind een troostkoffer op kindermaat uitgewerkt. De koffer bevat verschillende tools die kinderen kunnen helpen omgaan met allerlei vormen van verlies, want rouwen doet iedereen op z’n eigen manier”, kadert schepen van Welzijn Willy Hosten.

Basis plus aanvulling

“Als volwassene vinden we vaak moeilijk de woorden om ons eigen verdriet onder woorden te brengen of om anderen te troosten. Maar hoe ga je daarmee om bij kinderen? Hoe help je hen omgaan met of praten over verdriet? Op dat vraagstuk willen we graag een antwoord bieden met deze koffer.”

In de troostkoffer zitten onder meer troostkaarten, een herinneringsschriftje, een gevoelsmeter en nog heel wat andere hulpmiddelen.

“We vullen de koffer aan met boekjes uit de bibliotheek die passen bij de situatie van het kindje”, legt Hosten uit. “Je kan de koffer namelijk om verschillende redenen lenen, bijvoorbeeld als je iemand bent verloren. Het kan om een dierbaar persoon gaan, maar eventueel ook over een huisdier. Of wanneer je beste vriendje is verhuisd. Het gaat over troost in de ruimste zin van het woord.”

De Ichtegemse troostkoffer is geïnspireerd op de reeds bestaande rouwkoffer voor kleuters, een uitvoering van auteur en illustrator Kathleen Amant.

“Met dit eigen exemplaar richten we ons op lagere schoolkinderen. De troostkoffer kan gratis geleend worden in de bibliotheek. We vragen om vooraf contact op te nemen met Huis van het Kind, zodat we de koffer helemaal naar jouw wens kunnen vullen”, besluit Hosten.