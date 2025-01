Bezieler van Radio ‘t Vissertje Roger Schreurs (84) overleden

Roger Schreurs, de bezieler van Radio ’t Vissertje, is op 84-jarige leeftijd overleden. Hij leidde de radio 35 jaar.

Begin jaren ’80 was Roger actief bij Radio California. In 1982 richtte hij zijn eigen radio op: Radio ’t Vissertje. Die richtte zich tot de vissersbevolking met programma’s als ‘Klaps an de koaie’ en vaak volkse muziek. Ook de misviering werd er uitgezonden. Roger verzorgde er een eigen middagprogramma onder de naam Roy Jean en genoot grote bekendheid. Radio ’t Vissertje zond tot op het einde uit in mono. De studio was gevestigd in de Landbouwerstraat op het Westerkwartier, bij Roger thuis. Radio ’t Vissertje werd verschillende keren erkend door de Vlaamse overheid en kon de zendvergunning probleemloos verlengen. In 2017 kreeg Radio ’t Vissertje geen vergunning meer omdat men vergeten was een aanvraagdossier in te dienen. In december 2017 verdween Radio ’t Vissertje uit de ether.

Roger Schreurs was ook actief in de handelaarsbond van Mariakerke en werd verdienstelijke Mariakerkenaar. Hij verbleef in woonzorgcentrum A. Lacourt, in de buurt waar hij jarenlang actief was.

Roger Schreurs overleed op 10 januari. Het afscheid vindt plaats in familiekring waarna een asverstrooiing volgt op de begraafplaats Stuiverstraat.