Bezieler van Otegemse cyclocross René Vervaeke (86) overleden

Zondagmiddag is op 86-jarige leeftijd René Vervaeke overleden. René was in Otegem heel geliefd en bekend. Hij was jarenlang de bezieler van de cyclocross op weversmisdag.

René Vervaeke is geboren op 10 mei 1937 te Ingooigem. Op zijn 14de kon hij aan de slag bij de firma Ragolle in Waregem. Hij begon er als wever en werd er later monteur-mecanicien. Op zijn 45ste werd hij er ploegbaas. Na een loopbaan van 43 jaar in dit bedrijf kon hij op zijn 57ste met pensioen gaan.

Zo had hij nog meer tijd voor zijn grote passie: de cyclocross. Hij was sinds 1973 bestuurslid bij Otegem Boven en bezieler van de jaarlijkse cyclocross in Otegem. Sedert de jaren ’80 was hij secretaris, penningmeester en organisator van de cross en dit tot 2009.

Krak Zwevegem

René werd ook vaak in de bloemetjes gezet voor zijn inzet. In 1991 werd hij ‘Figuur van het Jaar’, in 2004 kreeg hij de gemeentelijke ‘Trofee van Sportverdienste’ en in 2009 werd hij door onze lezers uitgeroepen tot ‘Krak van Zwevegem’.

René was gehuwd met Jenny Delandsheere die vorig jaar overleed, een verlies dat René maar moeilijk kon verwerken. René is de vader van Linda en de grootvader van Klaas en Pieter. Jenne Matton is zijn achterkleinkind. (GV)