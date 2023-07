Bezieler van Lourdesgrot en Chiro Houthulst Guido Morreel (89) overleden

Op zaterdag 1 juli is Guido Morreel op 89-jarige leeftijd overleden. Guido was een heel gekende figuur in Houthulst mede dankzij zijn decennia lange inzet voor de Lourdesgrot in Houthulst en voor de Chiro, waar hij met hart en ziel aan meewerkte.

Guido was ruim dertig jaar lang opvoeder in De Lovie in Poperinge, bij mensen met een mentale beperking. Het was met hart en ziel dat hij zich ook daar voor hen inzette. Hen zien opgroeien maakte hem gelukkig. Zijn bekommernis om de jeugd en het welzijn van jongeren maakte dat hij zich ook inzette voor Chirojongeren, eerst een hele tijd als hoofdleider daarna als verantwoordelijke voor de pastorale begeleiding van de jeugdbeweging.

Vanwege zijn opleiding als gespecialiseerd opvoeder was de omgang met de lokale jeugd hem op het lijf geschreven. Een goede samenwerking en wederzijds respect waren voor hem van het allergrootste belang. Als volwassenenbegeleider trad hij vaak in gesprek met jongeren. Net zoals een vader en een moeder in het gezin stond hij volledig achter hen. Tot een tiental jaren geleden ging Guido ook nog ieder jaar mee op Chirokamp om ook daar de jongeren bij te staan.

Zilveren Sint-Donatusmedaille

Daarnaast was zijn grote passie het in ere houden van de Lourdesgrot in Houthulst. In 2002 werd Guido door het bisdom benoemd als pastoraal verantwoordelijke voor de Lourdesgrot in Houthulst, iets wat hem zeer verheugde.

In 2019 ontving hij de zilveren Sint-Donatusmedaille als dank voor zijn toewijding aan de kerk en de mensen en vooral voor zijn inzet voor de Lourdesgrot in Houthulst. Sint-Donatus is de patroonheilige van onze provincie en zijn medaille wordt uitgereikt aan mensen die zich bijzonder inzetten voor het geloof en de kerk.

Guido woonde tot in 2021 in zijn huis aan de Markt in Houthulst waar zijn deur altijd openstond voor mensen die nood hadden aan een praatje, aan wat steun of aan wat raad. Guido was een heel devoot mens die zich voor het geloof en zijn medemensen inzette. In 2021, zijn gezondheid was toen al een tijdje niet meer zo goed, ging hij in WZC Cassiers in Houthulst wonen, waar hij graag met de andere bewoners een praatje maakte.

De uitvaartplechtigheid voor Guido gaat door in de Sint Jan de Doperkerk in Houthulst op zaterdag 8 juli om 10.30 uur.

