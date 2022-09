Betreurde koningin Elizabeth bezocht ook West-Vlaanderen

De Britse koningin Elizabeth, die donderdag op 96-jarige leeftijd is overleden, legde tijdens haar 70-jarige periode op de troon talloze staatsbezoeken af. Ze bezocht ook enkele keren West-Vlaanderen.

Op 11 november 1998 opende de Queen het Vredespark in Mesen. Onder de Menenpoort woonde ze de Last Post bij, die voor de gelegenheid gebracht werd door zes zorgvuldig gekozen muzikanten van de kapel van de brandweer. Alleen bij grote gelegenheden, zoals bij het bezoek van de Engelse Queen, treden de zes blazers samen aan. Het was trouwens een historisch bezoek want ook de Ierse president was aanwezig en het was de allereerste keer dat de twee staatshoofden elkaar ontmoetten.

Herdenking slag om Passendale

De Britse koningin Elizabeth bracht ook in juli 2007 een bezoek aan Ieper en Passendale. Aanleiding was de 90ste verjaardag van de beruchte slag om Passendale, waarbij een half miljoen soldaten sneuvelde. Ze opende toen een bezoekerscentrum op Tyne Cot met panoramisch zicht over de slagvelden van 1917.

Koningspaar diepbedroefd

“Wij zijn diep verslagen door het nieuws over het overlijden van Hare Majesteit Koningin Elizabeth II.” Dat zeggen koning Filip en koningin Mathilde in een reactie op het overlijden van de Britse koningin. “Ze was een buitengewone persoonlijkheid. We bewaren voor altijd dierbare herinneringen aan deze grote dame die tijdens haar hele koningschap blijk gaf van waardigheid, moed en toewijding”, vervolgt het koningspaar. “Elke van onze ontmoetingen staat voor altijd in ons geheugen gegrift. Het Verenigd Koninkrijk verliest een bijzondere vorstin die een diepe stempel heeft gedrukt op de geschiedenis. We willen onze oprechte deelneming betuigen aan de koninklijke familie en aan het Britse volk. Rust in vrede, majesteit, aan de zijde van uw geliefde echtgenoot.”