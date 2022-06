Beste vrienden dragen kist van Axl (17), die verongelukte met zijn bromfiets

Familie en vrienden namen woensdagochtend massaal afscheid van Axl Van Den Broeck (17) in de Dionysiuskerk in Moerkerke (Damme). De jongeman overleed vorige week bij een ongeval met zijn bromfiets. Het werd een emotionele dienst waarbij heel wat herinneringen werden opgehaald. “Je keek zo uit naar het einde van het schooljaar en dat je kon beginnen werken.”

De kerk liep bomvol voor het afscheid van Axl Van Den Broeck. Zes jongeren, zijn beste vrienden, droegen zijn kist binnen op de tonen van ‘Send me an angel’ van The Scorpions. Een van die vrienden nam ook het woord: “Toen je 16 werd, was je zo fier dat je een brommer kreeg. Je keek uit naar het einde van het schooljaar en dat je kon beginnen met werken.”

VTI Zeebrugge

Ook mama Tamara nam het woord: “Op 5-jarige leeftijd zong je het repertoire van De Kreuners me vanop mijn schouders op Kneistival. Nu moet ik leren verder te leven zonder jou.”

© Foto Kurt

Familie en vrienden haalden herinneringen op aan de goedlachse Axl, iemand die iedereen op sleeptouw nam en er was voor zijn vrienden. Ook zijn vriendinnetje nam het woord, overmand door verdriet.

© Foto Kurt

Na de plechtigheid organiseerden het VTI in Zeebrugge een herdenking voor hun leerling. Zo’n honderd voertuigen vertrekken in konvooi van Zeebrugge naar de plaats waar het ongeval gebeurde in Moerkerke. Vrijdag was er ook al een wake voor Axl.