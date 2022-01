Bertrand Cappelaere van Salons De Lelie in Beauvoorde overleden

Bertrand Cappelaere (45) is op 23 januari plots overleden. Samen met zijn vrouw Tineke Bogaert runde Bertrand al vele jaren feestzaal Salons De Lelie. Bertrand was een ambitieuze ondernemer, die zowel in zijn keuken als qua uitstraling van de feestzaal de lat altijd erg hoog legde.

Voor heel wat gasten hebben Bertrand en Tineke memorabele feesten georganiseerd. Samen timmerden ze aan het pad om de toekomst van Salons De Lelie te verzekeren. Ze bedachten vernieuwende concepten, met moderne walking dinners, hippe trouwparty’s, bedrijfs- en communiefeesten, babyborrels…

Zo’n twee jaar geleden pakten ze uit met hun gloednieuwe zaal De Mangerie, een parel met open haardvuur. Intussen werkten ze verder aan de groeistrategie en breidden ze Salons De Lelie uit met gastenkamers en een B&B.

In de zomer van 2021 volgde Bertrand z’n hart en realiseerde met de opstart van het bedrijf BECA omgevingswerken zijn jongensdroom. Terwijl Tineke de service in Salons De Lelie verzekerde, werkte Bertrand met dezelfde gedrevenheid en ambitie aan de groei van het bedrijf BECA. Het plotse overlijden van Bertrand, een vriend van velen, is in Veurne en omstreken hard aangekomen.

De familie neemt afscheid van Bertrand in strikt intieme kring op 29 januari.