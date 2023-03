Bert Maes van gelijknamige vleesgroothandel in Meulebeke overleden

Bert Maes, de oprichter van vleesgroothandel BV Bert Maes, is op zaterdag 11 maart overleden in Meulebeke.

Bert Maes werd op 7 juni 1973 geboren in Tielt en overleed thuis in Meulebeke op 11 maart. Hij was de echtgenoot van Evelyne Ghekiere en de papa van Marco en Milo.

Bert was de oprichter van vleesgroothandel BV Bert Maes en hij was lid van de Jockey Club, van France Galop en van vzw Waregem Draaft.

De uitvaartliturgie heeft plaats in de Sint-Amanduskerk op zaterdag 18 maart om 11.30 uur, gevolgd door de plaatsing in de familiegrafkelder op de begraafplaats in Meulebeke. (LB/Rouwcentrum Sabbe)