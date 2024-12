Benoni Beheydt keert terug op ‘verraad van Ronse’ na overlijden Rik Van Looy: “Hebben de zaak snel kunnen klasseren”

Rik Van Looy was in 1963 dé topfavoriet voor een derde opeenvolgende regenboogtrui nadat hij eerder al in 1960 en 1961 het wereldkampioenschap bij de profs naar zich toetrok. In eigen land in Ronse werd ‘Rik II’ echter geklopt door een andere Belg: Benoni Beheydt. Dat de West-Vlaming wereldkampioen werd, zorgde voor een hele heisa in wielerminnend België: het ‘verraad van Ronse’. Beheydt vernam het overlijden van Van Looy in het Spaanse Calpe waar hij momenteel vertoeft.

“Ik heb het nieuws via via hier vernomen. Rik Van Looy was een van de grootste renners ter wereld”, stelt Beheydt. “Het WK van Ronse blijft natuurlijk veel wielerfans bij. Ik klopte Van Looy toen en na mij hebben dat nog veel renners gedaan. Rik was niet onklopbaar, maar het was niet gemakkelijk om van hem te winnen. Hij was een buitengewoon sterk renner. Ik ben naar dat bewuste WK mogen meegaan met de nationale selectie omdat ik onder andere in de laatste rit van Tour de France in Parijs tweede was geworden na Rik.”

“En dan kwam die sprint in Ronse waarin ik hem klopte”, gaat Beheydt verder. “Rik was toen de grote favoriet, maar ik had een goede dag. Als ik tien keer tegen Rik spurtte, dan verloor ik negen keer. Achteraf was er wel wat rivaliteit, maar de tand des tijds heeft veel goedgemaakt. Na mijn wereldtitel reed de ploeg van Rik Van Looy, toen Solo-Superia, wat tegen mij. Met Rik zelf hebben we ‘de zaak’ snel kunnen klasseren. Het was raar om het nieuws te vernemen dat Rik Van Looy vandaag is overleden.”