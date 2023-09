Bellewaerde Park in diepe rouw na overlijden leeuw Aru: “Snel op zoek naar nieuwe leeuwen”

Het Bellewaerde-team heeft afgelopen week afscheid moeten nemen van de mannelijke leeuw Aru. Het pretpark is dan ook in diepe rouw.

“De dierenverzorgers merkten op dat hij de laatste weken minder actief was en dat hij moeite had om zich voort te bewegen”, klinkt het in een persbericht van Bellewaerde. “Aangezien Aru al even met medische problemen kampte, werd de moeilijke beslissing genomen om het dier te euthanaseren.”

“Een dergelijke beslissing nemen is niet makkelijk, maar het was voor Aru de beste oplossing”, aldus Melissa Nollet, dierenarts en animal care manager.

Tijdelijk geen leeuwen

Zijn lichaam werd gedoneerd aan de afdeling morfologie van de faculteit dierengeneeskunde Gent voor wetenschappelijk onderzoek. Hij was de laatste overlevende leeuw, nadat het park eerder al afscheid moest nemen van Kefira en Assagi. Momenteel zijn er geen leeuwen meer aanwezig in het park. Dit is echter tijdelijk aangezien Bellewaerde, reeds jarenlang lid van EAZA, de zoektocht naar nieuwe leeuwen en leeuwinnen is gestart. “We hopen die zo snel mogelijk te ontvangen en het kweekprogramma terug op te starten”, aldus Melissa Nollet.

Het overlijden komt hard aan bij het Bellewaerde-team. Leeuw Aru zou op 4 oktober 16 jaar oud worden.