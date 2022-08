Belleman Leo Delaleeuw overleden

Op 2 augustus is in het Jan Yperman Ziekenhuis Leo Delaleeuw overleden.

Leo werd geboren op 27 januari 1945 in Stavele, als zoon van Georges en Maria Crabbe. Vader was onder andere strodekker, zadenhandelaar en bietenschatter. Moeder was huisvrouw.

Leo volgde de normaalleergangen in Roeselare en werd leerkracht. In de lagere school van de Capucienen was hij vele jaren een begrip, en hij bleef dan ook 36 jaar aan het bord staan. Uit zijn job haalde hij veel voldoening, wat hij ook kreeg bij het ontdekken van bepaalde talenten bij zijn leerlingen. Hij gaf, éénmaal op pensioen, bij Argos nog Nederlandse les aan anderstaligen.

Intussen huwde hij met Jolita Abanid, en het gezin kreeg vier kinderen: Maaike, Pieter, Wouter en Hanne, die op hun beurt zorgden voor 7 kleinkinderen en nog eentje op komst.

Leo Delaleeuw had ook een heel druk sociaal leven. Hij was gekend als Bellewaerde- en Wereldoorloggids, speelde graag toneel, maar ook teksten schrijven wist hem te bekoren. Zijn deelnames aan ‘Nooit brengt een oorlog vrede’, ‘Vonk, vuur en asse’ en de Passietocht bleven altijd in herinnering boven drijven.

Daarnaast was hij ook gekend als belleman van zowel Heuvelland als Ieper. In de kattenstad kreeg hij deze erkenning in 2013, maar al vroeger was de bal aan het rollen gegaan in Heuvelland. Ter gelegenheid van de Zoetemarkt, waar hij mede-oprichter van was, trok hij in 1979 al voor de eerste keer het pak aan van Belleman. Hij bleef dit doen tot in 2019.

Leo Delaleeuw hield enorm van gewoon samen zijn. Zijn familie kon altijd binnenwippen, wanneer ze ook maar wilden. Hij kon mensen steunen en motiveren, en kon enorm geraakt zijn door onrecht zoals arm of rijk, of wat mensen elkaar kunnen aandoen. Leo was ook bereid om allerlei mensen te helpen op verschillende manieren, zoals het zoeken naar interieurmateriaal of over papieren invullen, tot het gewoon luisteren naar hun levensverhaal. Hij zette zich ook in voor de Vriendenkring van de Filipijnse gemeenschap, waar zijn echtgenote vandaan komt.

Maar in zijn eentje kon hij ook genieten van het lezen over de 16e eeuw en over de oorlogen. En natuurlijk van zijn grote liefde voor muziek en muzikanten, vooral dan van de jazzmuziek.

Leo Delaleeuw bleef altijd eenvoud uitstralen en werd gedragen in de harten van veel mensen.

De uitvaartplechtigheid vindt plaats op dinsdag 9 augustus om 10 uur in de Onze-Lieve-Vrouw Middelareskerk in Ieper. Een laatste groet aan Leo Delaleeuw is nog mogelijk tot en met maandag 8 augustus, in het funerarium van uitvaartzorg Leo, vandaag zaterdag van 14 tot 16 uur, maandag van 15 tot 18 uur. (DT)