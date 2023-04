Belgische voetbalwereld in rouw na overlijden Birger Jensen: “Als doelman was hij ver voor op zijn tijd”

De Belgische voetbalwereld is in rouw na de dood van Birger Jensen. Een fenomenale doelman, maar tevens ook een flamboyante persoonlijkheid die door iedereen graag gezien werd. Vijf titels en twee bekers behaalde de Deen, die op 72-jarige leeftijd overleed na een slepende ziekte.

Georges Leekens (73) was erbij toen Birger Jensen in 1974 in België neerstreek. “Ik heb een kleine tien jaar samen met hem gevoetbald”, keert Leekens terug in de tijd. “Hij was een persoon die zowel op als naast het veld zijn stempel drukte. Als doelman was hij ver voor op zijn tijd. Destijds had je alleen maar lijnkeepers terwijl Jensen een heel offensieve doelman was. Hij voetbalde mee en ging de bal gaan halen op de zestien.”

“Beste doelman”

Club Brugge heeft altijd al heel goede doelmannen gehad, maar volgens Leekens steekt Jensen erbovenuit. “Hij is het icoon van Club Brugge qua doelmannen. Uiteraard heb je nu ook Simon Mignolet, maar dat is nu. Van heel het verleden moet ik zeggen dat Jensen de beste doelman was. Hij had ook een zeker showgehalte. Ik herinner me nog een wedstrijd tegen Cercle Brugge waarbij hij bij een 3-0 voorsprong de bal tegen zijn eigen deklat gooide en daarna terug opving.”

Topper op en naast het veld

Ook Henk Houwaart (77) kan heel wat herinneringen ophalen aan de doelman. Houwaart speelde niet enkel samen met Jensen, maar was later ook nog zijn trainer bij Blauw-Zwart. “Jensen was een geweldige jongen, een echt icoon van Club Brugge. Wat hij gedaan heeft voor Club, is echt fantastisch. Ik mag hem gerust een vriend noemen, zo ben ik nog samen met hem zijn familie gaan bezoeken in Kopenhagen. We trokken heel goed met elkaar op.”

Houwaart haalt ook de loftrompet boven om de kwaliteiten van Jensen te omschrijven. “Hij was een van de beste doelmannen in Europa. Je kan hem makkelijk naast of boven namen als Preud’homme of Pfaff plaatsen. Maar ook naast het veld was het een topper. Een levensgenieter die graag zijn pintje dronk. Hij stond graag tussen de supporters, werkelijk een sympathieke gast. Ik heb alleen maar goede herinneringen aan hem, ik kan niks slechts over hem zeggen.”