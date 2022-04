Bekende zelfstandige Eric Windels overleden in Ingelmunster

Op woensdag 13 april overleed Eric Windels uit Ingelmunster op 85-jarige leeftijd in AZ Groeninge in Kortrijk.

In 1963 begon hij als zelfstandig vloerder in de Kortrijkstraat. In 1968 verhuisde men de firma naar de Kortrijkstraat 8, in 1989 naar de Kortrijkstraat 26 en in 2009 naar de Kortrijkstraat 142, waar het bedrijf nu nog altijd gevestigd is.

Eric begon met twee arbeiders, nu telt de firma 20 arbeiders, gespecialiseerd in het plaatsen van vloeren, tegels en faience. Op 65-jarige leeftijd ging hij met pensioen. De zaak werd verder gezet door zijn zoon Kristof en schoondochter Stephanie, die nu nog altijd dit bloeiend bedrijf runnen.

Eric was een grote sportfanaat. Hij genoot van een bokswedstrijd en van wielerwedstrijden. Hij lag aan de basis van de wielercarrière van Peter Naessens, Nico Mattan en Nico Van Marcke. Eric nam hen immers in dienst in zijn bedrijf, zodat ze dat konden combineren met een carrière in de wielersector.

Sinds eind 2017 sukkelde hij met de gezondheid. Hij was getrouwd met Annie Dedeurwaerdere. Hij was de vader van twee kinderen, opa van zeven kleinkinderen en twee achterkleinkinderen.

De uitvaartliturgie vindt plaats op donderdagvoormiddag 21 april in de Sint-Amandskerk in Ingelmunster.

(PADI)