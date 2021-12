Bekende zaakvoerder Marc Rommel overleden

Marc Rommel, zaakvoerder van Produkts Marc Rommel en PMR Clean is overleden. Marc was een bekend persoon in Nieuwpoort, maar vooral ook in Middelkerke, de gemeente waar hij opgroeide en lange tijd woonde.

Mac Rommel werd geboren op 25 mei 1957 in Oostende en overleed op 11 december 2021 in Brugge. Hij was getrouwd met Carine Deman en vader van Shamen Rommel en Berdieke Rommel. Hij was de opa van Marieke, Jules-Arthur en Ella-Marie. Zijn echtgenote Carine Deman, verloor eind vorig jaar ook al haar vader Daniel Deman.

Marc startte in 1981 in Middelkerke, een eenmanszaak. In 1986 kwam Carine Deman, zijn latere echtgenote, meehelpen en de zaak groeide gestadig. De ruimte in Middelkerke werd te klein en in 1990 kocht het echtpaar een terrein van 3.600 vierkante meter op het bedrijventerrein De Noordvaart in Nieuwpoort waarop een gebouw met magazijnen en kantoren werd gebouwd. Dat jaar werd PMR ook een vennootschap. In 2007 stapten de beide dochters Shamen en Berdieke mee in het bedrijf en twee jaar later startte PMR een eigen schoonmaakbedrijf PMR Clean.

PMR Clean

Marc volgde hotelschool in Oostende en was heel goed bekend in de jumpingmiddens. Hij organiseerde ook zelf heel wat jumpings en was indertijd voorzitter van de Jong Spermalieruiters. Hij was een van de grondleggers van de bekende internationale jumping Nieuwpoort en tijdens deze wedstrijd vonden vaak Belgische kampioenschappen voor de jeugd plaats. Hij ondersteunde ook vele West-Vlaamse ruiters om door te groeien in de sport. Hij was ook voorzitter van de vzw De Noordvaart en ondertussen was hij erevoorzitter geworden. De begrafenisplechtigheid vindt plaats in intieme kring.