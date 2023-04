Bekende vishandelaar Luk Eggers (72) overleden

Luk Eggers, oprichter en gewezen zaakvoerder van Vishandel Luk in Oostende, is plots overleden. Hij werd 72 jaar.

Luk Eggers werd geboren op 4 september 1950 in Wilrijk. Hij was vishandelaar en leurde op markten en aan de deur met zijn ‘viskarre’. In 1990 richtte hij de bekende Vishandel Luk op aan de Groentenmarkt. De zaak groeide snel uit tot een begrip en was bekend voor zijn kwaliteit.

Luk liet in 2000 de zaak over aan zijn zoon Diederik die tot op vandaag zaakvoerder is. Ook zijn jongste zoon Lieven werkt in de zaak waardoor de vishandel een echt familiebedrijf is. Luk bleef tot zijn pensioen actief meewerken in de viswinkel. Ook na zijn pensionering bleef hij nog enkele dagen in de week met veel plezier zijn zoons helpen in de winkel.

Reanimatie

Zeker op drukke dagen zoals op zaterdag 15 april. Die dag moest hij nog een levering ophalen in het pakhuis in de vismijn. Hij is daar, voor de poort, in elkaar gezakt. Reanimatie kon niet meer baten.

Luk Eggers had nog volop plannen en was zijn volgende reis aan het voorbereiden: met de camper naar Frankrijk om de Tour op de voet te volgen. Zijn plotse overlijden laat de familie in diepe rouw. Hij laat echtgenote Thérèse, waarmee hij 52 jaar gelukkig getrouwd was, 7 kinderen en 11 kleinkinderen na. De uitvaartplechtigheid vindt plaats rond de urne op zaterdag 22 april om 14.30 uur in de aula van crematorium Polderbos (Grintweg).