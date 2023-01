Bekende Torhoutse carnavalist Marcel Vanacker overleden

De bekende Torhoutse carnavalist Marcel Vanacker is donderdagavond thuis onverwacht overleden. Net voordien had hij in het oud-stadhuis nog een vergadering over het plaatselijke carnaval bijgewoond. Hij was al sinds 1981 voorzitter van de Orde van de Sparrestee, de enige nog resterende Torhoutse carnavalsorde. Hij zou heel binnenkort 76 jaar worden.

Marcel was sinds augustus 1967 getrouwd met Rudette Laga (75), die hem door dik en dun steunde in het carnavalsgebeuren. Ze kregen vijf kinderen: een zoon Didier en vier dochters Kathy, Sabine, Sandra en Els. Helaas kwam Didier in mei 1997 in een verkeersongeval in Ichtegem om het leven. Hij werd maar 22 jaar. Er zijn ook ettelijke kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Keizer carnaval geworden in 1987

Marcel is zijn beroepsloopbaan gestart als vrachtwagenchauffeur. Vervolgens heeft hij een tijdlang als bouwvakker gewerkt, maar tijdens de bloedhete zomer van 1976 besloot hij een zelfstandige ronde in bier en frisdrank op te starten. Hij deed dat vanuit de Lichterveldestraat en behield zijn zaak tot in 2001. Het echtpaar heeft ook 16 jaar op het Don Boscoplein gewoond en is uiteindelijk naar de Ambachtstraat verhuisd. Marcel en Rudette hebben dan nog een aantal jaar een soepronde gerund.

Marcel werd in 1985, 1986 en 1987 de Torhoutse prins carnaval en mocht zich in dat laatste jaar bijgevolg keizer noemen. Zijn Orde van de Sparrestee lag hem na aan het hart. Ook is hij commissaris geweest van de Carnavalsfederatie van West-Vlaanderen. De Orde van de Sparrestee heeft de huidige keizer Dirk Couwelier in de rangen.

Orde van de Sparrestee in diepe rouw

Voor de komende Torhoutse carnavalsverkiezingen draagt de genoemde orde Danny Merchie (55) voor. Die zou het in principe hebben opgenomen tegen Jürgen Van Rie, maar laatstgenoemde heeft moeten afhaken als gevolg van een hardnekkige hernia. Ook voor de verkiezing bij de derde leeftijd is er maar één kandidaat, met name Marc Martens (61) van de Orde van de Sparrestee. Die wordt straks keizer gekroond.

Er zou voor de twee kandidaten gestemd worden tijdens het bal van de Orde van de Sparrestee op zaterdagavond 11 februari in de kantine Club 110 van KM Torhout op het stadion De Velodroom, maar nu gaat dat uiteraard niet door. De orde is in diepe rouw. Stedelijke prins Danny Merchie, alias Pluto, en keizer van de derde leeftijd Marc Martens zullen in maart zonder veel poeha door de stad worden aangesteld.

De rouwdienst heeft plaats op donderdag 2 februari om 10.30 uur in aula De Bron in de Oostendestraat in Torhout (begr. Decombele).