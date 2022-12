Bekende theaterman Denis Sandra (73) overleden: “Hij kleurde de Kortrijkse toneelwereld”

Vorige vrijdag vond de afscheidsplechtigheid plaats voor Denis Sandra, die op 18 december thuis in de Gladiatorenstraat in Marke op 73-jarige leeftijd overleden is. Hij stond zo’n 40 jaar op de planken en was vele jaren een van de boegbeelden van de Kortrijkse toneel- en operettewereld.

“Met talent en ervaring heeft hij de Kortrijkse theaterwereld kleur gegeven’, zegt zijn toneelcollega Didier Maes, die zowat heel Denis’ loopbaan heeft meebeleefd.

Stichter van Kortrijks Lyrisch Toneel

Denis is op 13 april 1949 geboren als derde van de vijf kinderen van Gerard Sandra, die niet alleen 20 jaar directeur was van de stadsschouwburg was maar ook stichter-bezieler van het Kortrijks Lyrisch Toneel. Het gevolg was dat al de kinderen nog bij het operettegezelschap hebben gespeeld. Denis was wel de enige die een gezongen rol had. “Ze speelden destijds drie operettes per jaar. Hij was een heel talentrijk zanger”, zegt Didier Maes. “Hij heeft als gastacteur nog in grote producties in Gent gezongen.”

Medard uit de Kortrijkse Revue

Daarnaast speelde Denis ook toneel bij Taal en Kunst, geregeld samen met zijn broer Robert, die in 1998 overleden is, nog een jaar eerder dan zijn vader. Ook van bij de start van de Kortrijkse Revue in 1991 – met ‘Kortrijk 800 en oneffen’ als eerste stuk – was Denis Sandra erbij. “We waren allebei stadswerkman”, zegt Didier Maes. “Hij Medard en ik Willietje. Ook zijn zussen Veronique en wijlen Dominique (Meusje) deden mee. Met de revue hebben we ook een film gemaakt, ‘Kleurd’eu Bolje’, die in 2005 tien dagen in Kinepolis gelopen heeft. Denis was een van de hoofdacteurs. Hij was al een tijdje gestopt maar we zullen hem heel erg blijven missen.”

Voetballende zoon

Denis was getrouwd met Denise Piers die op het Kortrijkse stadhuis heeft gewerkt. Ze hebben twee zonen: Lorenzo (met Priscilla Delchambre, Heule) en Giovanni (met Kirsten Depaepe, Bellegem). Er zijn zes kleinkinderen.

Denis was bediende bij de West-Vlaamse Apothekersbond. Hij heeft zijn toneelloopbaan beëindigd om volop de voetballoopbaan van zoon Lorenzo te volgen, die tot in eerste nationale bij Harelbeke heeft gespeeld. Als andere grote hobby heeft Denis 35 jaar lang reisjes georganiseerd met onder andere vrienden van het toneel. Hij hield ook van steden bezoeken en thuis kookte hij graag. De jongste tien jaar kende hij gezondheidsproblemen. Het afscheid vond plaats in de aula Leiekant in Marke, gevolgd door de asverstrooiing op de begraafplaats in Marke. (NOM-Begr. Planckaert)