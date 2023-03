Bekende revuetempel Het Witte Paard in Blankenberge in rouw na plots overlijden van ‘Tante Jenny’: “Ze was nog altijd een stille kracht in de zaak”

Op dinsdag 7 maart overleed onverwacht Jenny Smets alias ‘Tante Jenny’ op 74-jarige leeftijd in Blankenberge. Zij was de gewezen uitbaatster van Het Witte Paard en van De Weinstube in Knokke. “Jenny was nog iedere dag druk in de weer. Waren wij niet present, dan voelde ze zich toch nog altijd een beetje verantwoordelijk”, zegt Ann Fransen, de echtgenote van Ben Van den Keybus.

In 1936 waren Louis Smets en Joanna Everdepoel de stichters van Het Witte Paard in Blankenberge. De tweede generatie bestond uit Gustave Smets (+1969) en Rosa Defosse (+1976). Dit waren de ouders van Jenny, die dit samen deden met Livina Smets (+1987) en Stan Bruyninckx (+2002).

Na het overlijden van Staf Smets startte Willy Smets in 1969 enkel met Het Witte Paard in Oostende. Na de brand in Oostende deed hij – samen met Livina Smets en Stan Bruyninckx – enkel nog Blankenberge. Jenny Smets werd de uitbaatster van ‘De Weinstube’ in Knokke. Van 2008 tot 2012 stonden Debby, Kim en Kenneth – de kinderen van Willy Smets – aan het roer van Het Witte Paard in Blankenberge. Ben Van den Keybus nam het over in 2008 en deed dit samen met de kinderen van Willy Smets. Sinds 2012 staat hij zelf aan het roer van Het Witte Paard in Blankenberge.

Borgerhout

Jenny – geboren op 1 juli 1948 in Wilrijk – was de dochter van Staf en Rosa Smets-Defosse, Ze groeide op met haar oudere broer Willy en woonde als kind in de Generaal Eisenhouwerlei in Borgerhout. Als kind ging ze op internaat in het Frans en tijdens het weekend hielp ze mee in Het Witte Paard. Ze volgde hotelschool. Later zou ze haar kookkunsten uitoefenen in een eigen restaurant in Schilde.

Via vrienden leerde ze haar man Jacques kennen. In januari 1971 trouwde ze met Jacques. Hij was accountant van beroep. Eén jaar later werd zoon Ben geboren. Hij groeide op in Borgerhout. Daarna verhuisden ze naar Schilde. Jenny kon heel goed koken. Ze stond vaak ’s nachts op om te koken voor haar zoon en zijn vrienden. Toen ze later in Blankenberge kwam wonen, deed ze ‘hotel mama’ alle eer aan. Waren de hotelkamers bezet, dan opende ze de deuren van haar woning voor vrienden, kennissen en artiesten. Na het overlijden van haar echtgenoot verhuisde ze naar Domein Iepenburgh in Schoten, maar daar kon ze haar draai niet vinden.

Ze verhuisden terug naar Blankenberge, dichtbij Het Witte Paard, waar ze steevast naar iedere show kwam kijken. Ze deed ook dagelijks haar ronde naar de hotels in de buurt voor een babbeltje en heel wat gouden raad.

Vier pacemakers en één gebroken heup

“We zijn echt waar allemaal geschrokken”, zucht Ann Fransen, de echtgenote van Ben Van den Keybus. “Jenny overleed immers totaal onverwacht in haar slaap. Ze overleefde vier pacemakers en een gebroken heup, maar nu had ze niet de minste medische problemen. Ze zal enorm worden gemist, maar we zullen voor altijd een plekje voor haar voorzien in Het Witte Paard. Jenny was de tweede generatie van de familie die HWP open hield. Er kwam ook een vestiging in Oostende en een in Knokke, maar die kreeg de naam De Weinstube mee. Jenny was daar jarenlang uitbaatster tot het einde van de jaren zeventig. Toen moest De Weinstube sluiten wegens geluidsoverlast. Jenny hield ook nog een restaurant open en woonde een periode zelfs in de regio Antwerpen. Jenny – de zus van de vorige uitbater Willy Smets – maakte ook de tijd mee dat het niet meer zo goed draaide in HWP. Rond 2008 zag er het inderdaad niet goed uit. Op aanraden van Jenny nam mijn man Ben toen de zaak over.”

Een archieffoto van De Weinstube in Knokke. © gf

Volgens Ann was HWP haar leven. “Ze liep rond met oude foto’s in haar handtas. Ze was zo trots op de zaak”, vertelt Ann verder. “Iedereen kende Jenny en Jenny kende ook iedereen. Ze was nog altijd een stille kracht in de zaak. Ze was iedere dag aanwezig, hielp in de bar. Waren wij niet present, dan voelde ze zich een beetje verantwoordelijk. Ze was trots dat HWP uitgroeide tot een (inter)nationale zaak en dat WP Hotel Events bestaat uit acht hotels. Daarin heeft Ben 51% van de aandelen en Marc Coucke – die er in 2021 bijkwam – 49%.”

Jenny was getrouwd met Jacques Van den Keybus, die op 22 februari 2013 overleed. Zij was de mama van Ben, de huidige zaakvoerder van Het Witte Paard in Blankenberge die getrouwd is met Ann Fransen. Ze was de oma van Vincent, Simon en Stijn. De uitvaartplechtigheid vond plaats op woensdagvoormiddag 15 maart in de aula van het Uitvaartcentrum Snoeck in Izegem, waarna de assen van haar lichaam in familiekring werden toevertrouwd aan de natuur op de asweide van de Stedelijke Begraafplaats in Blankenberge.