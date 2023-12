Bekende (oud-)Kuurnenaar Omer Quartier (99) overleden

Op zaterdag 2 december is in het AZ Groeninge in Kortrijk Omer Quartier op 99-jarige leeftijd overleden.

Omer woonde vroeger in de Kortrijkstraat in Kuurne, maar werd bij de fusie zonder te verhuizen ‘willens nillens’ Kortrijkzaan toen de Sint-Pius X-parochie bij Kortrijk gevoegd werd. Hij bleef echter Kuurnenaar in hart en nieren… Twintig jaar geleden publiceerde hij het boek ‘Kuurnse perikels’, een lijvig werk over het vroegere leven in Kuurne én in het dialect. Een waar meesterwerk dat in weinig Kuurnse gezinnen ontbreekt.

Omer Quartier is op 7 oktober 1824 in Kuurne zoals zovelen geboren in een vlassersgezin. Hij was de jongste van tien kinderen, onder wie twee priesters (Maurits en Marcel) en twee kloosterzusters (Anna en Alice). Alice, bekend als zuster Rosa, is nog in leven, verblijft in wzc H. Familie en hoopt in januari 104 te worden. Toen de crisis in het vlas toesloeg, is Omer vennoot geworden in de toenmalige drukkerij Fieuws & Quartier in Lauwe. Thuis had hij een bureau waar vooral familie- en handelsdrukwerk besteld kon worden.

Kuurnse Perikels

Het boek ‘Kuurnse Perikels’ van Omer Quartier is een bijzonder waardevol getuigenis voor het nageslacht. © NM

Omer was zijn leven lang geïnteresseerd in de geschiedenis van Kuurne en zijn dialect. Hij verzamelde alles wat hij kon vinden en schreef veel op. Toen hij met pensioen was en enkele keren ging spreken voor de plaatselijke CRM (nu Neos) en ook al eens voor kinderen op school, groeide het idee om een en ander in boekvorm uit te geven. Hij was nu eenmaal ook zelf met de drukkerijwereld vertrouwd. Hij werd aangemoedigd door mensen als Bert Dewilde van het Kortrijkse Vlasmuseum en anderen. Het werd een boek vol anekdotes, ook over volksfiguren. Hij schreef in het dialect.

“Veel sappige spreuken en gezegden uit onze oude streektaal dreigen verloren te gaan”, zei hij daarover destijds. “Het is ook de bedoeling om eens te lachen en te monkelen en daarvoor koos ik dan de versvorm.” De heemkring Cuerna zette er zijn schouders onder voor de uitgave en ‘toen Kuurnse Perikels’ – 320 bladzijden en geïllustreerd met oude foto’s – in 2002 verscheen, werd het een groot succes.

Heel actief

Omer Quartier is ook actief geweest bij diverse verenigingen, zoals de Middenstand en de huidige Volkstuin. Hij ging ook graag kaarten. Hij was getrouwd met Simonne Stragier en vader van drie kinderen: Patrick (met Ann Vandekerckhove, Kuurne), Kristien (met Johnny Catteeuw, Moorsele) en Katrien (met wijlen Filip Vanhuyse Heule). Er zijn acht kleinkinderen en 13 achterkleinkinderen. De jongste maanden ging Omers gezondheid achteruit en verbleef hij een tijd in wzc Sint-Camillus in Wevelgem.

De uitvaartdienst heeft op zaterdag 9 december om 10.30 uur plaats in de Sint-Pius X-kerk in Kortrijk. (Begr. Bloyart/Sereni)