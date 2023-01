Bekende operettezangeres Jacqueline Monteyne (90) uit Oostende overleden: “Mama leefde voor muziek en toneel”

In woonzorgcentrum Duneroze in Oostende is Jacqueline Monteyne op 90-jarige leeftijd overleden. Ze was een bekende operettezangeres en speelde ook jarenlang toneel bij KVGO. “Mama leefde voor muziek en toneel”, zeggen de dochters.

Jacqueline Monteyne werd geboren in Oostende op 30 mei 1932. Al op 9-jarige leeftijd begon ze met zingen: ze was een begenadigde sopraan en hield ervan om op het podium te staan. Als prille twintiger stond ze op het toneel en trad ze ook op met de Koninklijke Stadsharmonie.

Operette en toneel

“Ze zong onder meer jaarlijks operette in het Wit Paard. Er waren optredens in het Feest- en Kultuurpaleis en op de kiosk op het Wapenplein. Ze maakte ook deel uit van het koor Het Loze Vissertje”, weet dochter Isabelle.

In haar actieve loopbaan hielp ze in de winkel van haar man Claude en ze was ook 10 jaar verkoopster in het India House in de Wittenonnenstraat. Toch bleef de toneelmicrobe kriebelen en vanaf de jaren ’70 speelde ze opnieuw toneel het Koninklijke Van Neste Genootschap. “Ze leefde voor muziek en toneel”, luidt het.