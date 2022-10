Bekende Oostendse zakenman en oud-senator Mark Vanmoerkerke overleden

De gekende zakenman, kunstliefhebber en voormalig politicus Mark Vanmoerkerke is op 70-jarige leeftijd overleden. Hij was de zoon van Rudolf Vanmoerkerke, die destijds Sunair oprichtte en jarenlang de sterke man van het Oostendse basketbal was.

Mark Vanmoerkerke, zoon van Sunair-oprichter Rudolf, werd geboren op 18 september 1952. Hij raakte bij het brede publiek bekend, toen hij eind jaren negentig het verlieslatende Sunparks overnam en omvormde tot een winstgevend bedrijf. Mark Vanmoerkerke was in de jaren negentig ook senator voor CD&V.

Thermae Palace

In Oostende is het familiebedrijf Vanmoerkerke eigenaar van tal van vastgoedpanden. In 2013 nam Mark Vanmoerkerke het Thermae Palace Hotel over en vormde hij ook dat om tot een winstgevend hotel.

Mark Vanmoerkerke was ook gekend als kunstkenner met een eigen Vanmoerkerke Collection met tal van topwerken. Hij was ook een liefhebber van Spilliaert en richtte een privaat museum op in de rotonde van het Thermae Palace Hotel. De laatste jaren kregen zijn kinderen een prominentere rol in het familiebedrijf. (efo/foto efo)

