Bekende Oostendse begrafenisondernemer Leo Raes verliest strijd tegen kanker: “Hij heeft gevochten als een leeuw”

Op woensdag 3 oktober is Leo Raes overleden. De man was actief bij verschillende verenigingen, maar was bovenal 60 jaar lang betrokken bij duizenden begrafenissen als begrafenisondernemer. Leo sukkelde al een tijdje met zijn gezondheid. Hij werd 79 jaar.

In Oostende en omstreken is Leo Raes een bekend figuur. Hij werd geboren op 7 juli 1943, middenin de Tweede Wereldoorlog, in een gezin van zeven kinderen. Een diploma haalde de man nooit, maar dat hij ooit de zaak van zijn vader zaliger als begrafenisondernemer zou verder zetten, dat was zeker. Op amper 17-jarige leeftijd draaide hij al mee in het bedrijf van zijn vader, die het in 1936 had gestart. In april 1971 huwde Leo met Josée Verschraegen. Vijf jaar later kwam hun zoon Jim op de wereld piepen. Op vandaag staat Jim aan het roer van het bedrijf.

Feestcomité Stene

“Pa was betrokken bij heel wat verenigingen”, vertelt Jim. “Hij speelde ooit voetbal bij Hermes en speelde later ook nog volleybal bij diverse ploegen. Samen met zijn oudste broer Arnold was hij actief bij wielerclub KVC De Zeemeeuw. Daarnaast was hij lid van diverse postzegelclubs, en was hij vanaf begin jaren ’80 ook actief bij Feestcomité Stene. Hij zorgde ervoor dat de eerste feesttent er kwam. Hij speelde enkele keren mee in de Ostendsche Revue, waar hij de rol van burgemeester Jan Piers op zich nam. Ach, iedereen kende pa wel.”

Leo Raes stond tijdens zijn glansrijke carrière als begrafenisondernemer duizenden mensen bij tijdens de moeilijkste periode in hun leven. Leo was vooral een gewone man die niets gaf om luxe en andere oppervlakkige dingen. Zijn leven was niet altijd rozengeur en maneschijn. Hij liet het echter steeds van zich afglijden om daarna terug uit het as te herrijzen als een phoenix.

Chemosessies

“Begin januari werd pa ziek: uitgezaaide longkanker. Hij onderging heel wat chemosessies en die leken ook te helpen. Tot er ook tumoren in zijn hoofd werden vastgesteld. De laatste drie weken is pa heel snel achteruit gegaan. Hij had al beslist om euthanasie te plegen, maar hij wou koste wat kost die 3de oktober halen. Dat was immers de verjaardag van zijn vader, mijn grootvader. Op die dag wou hij gaan. Het is hem gelukt, ondanks de pijn die hij had. Hij heeft gevochten als een leeuw”, aldus Jim.

Leo werd bijgezet in de familiegrafkelder op de begraafplaats in de Stuiverstraat.