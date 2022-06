Bekende Oostendenaar Ralph Deroo overleden

Oostendenaar Ralph Deroo is op vrijdag 24 juni overleden op 58-jarige leeftijd. Hij was politiek en sportief heel actief.

Ralph was een bekend Oostendenaar. In zijn studententijd was hij praeses van de Oostendse studentenclub Dionysos. Onder zijn bezieling werd herhaaldelijk een biervat gerold van Oostende naar Gent. Dit werd in 2022 nog eens overgedaan. Ralph was uitbater van horecazaak ‘De Blinckaert’ (nu De Pinta’) op de Zeedijk in Mariakerke en fungeerde jarenlang als directeur van WZC De Duinpieper op de Vuurtorenwijk in Oostende.

Ralph was ook actief in sportmiddens. Hij speelde tafeltennis bij TTC Drive en was, als voetballiefhebber, ook actief medewerker en gewezen lid van het bestuur van KV Oostende.

Hij was politiek actief bij de N-VA en kwam op voor de verkiezingen van 2012. Hij zetelde in de Oostendse gemeenteraad van 2013 tot 2018. Hij kreeg verschillende bestuursmandaten voor de partij en vertegenwoordigde als bestuurslid N-VA in de commissies CC De Grote Post en de Oostendse Huisvestigingsmaatschappij, de Gelukkige Haard.

Twee zonen

Ralph Deroo werd geboren op 21 september 1963. Hij was gehuwd met Veerle Caura en vader van twee zonen: Zander en Reinder. Heel zijn leven was Ralph sociaal, politiek en sportief geëngageerd.