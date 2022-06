Bekende Oostendenaar Freddy Lannoye overleden

Op donderdag 2 juni is de bekende Oostendenaar Freddy Lannoye thuis na lange ziekte overleden. Freddy was vooral bekend als uitbater van Restaurant Los Angeles op het Strandplein in Mariakerke.

Samen met zijn echtgenote, Maria Decuypere, baatte hij het populaire restaurant uit van 1980 tot in 2003. Freddy sponsorde met Restaurant Los Angeles talrijke sportactiviteiten (voetbal, volley) en sportclubs in en buiten Oostende.

Drijvende kracht

Freddy fungeerde voor- en na de eeuwwisseling, 21 jaar lang, als voorzitter van de Handelaarsbond Mariakerke-Raversyde. Hij was de drijvende kracht achter de evenementen en feestelijkheden op Mariakerke: de avondmarkten, het kinderbloemencorso, het vuurwerk, de Mariakerkerie, de rommelmarkten, het jaarlijks lauweren van verdienstelijke Mariakerkenaars en de loopwedstrijd Dwars door Mariakerke.

In 2014 gaf hij de fakkel door maar bleef actief bestuurslid en werd benoemd tot erevoorzitter. Niemand was zo gepassioneerd als Freddy door “De Bond” en zijn liefde voor Mariakerke.

Laatste groet

Wie een laatste groet wil brengen aan Freddy, kan contact opnemen met Begrafenissen Casteleyn-De Grim, Torhoutsesteenweg 160 Oostende, tel 059 44 80 84 – 0496 97 11 22. De uitvaartdienst heeft plaats op zaterdag 11 juni, om 11.00 uur in het Duinenkerkje. Ons oprecht medeleven gaat uit naar de afscheidnemende familie.

