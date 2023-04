Bekende ondernemer Zeno Byttebier op 96-jarige leeftijd overleden

In het AZ Groeninge is op dinsdag 17 april Zeno Byttebier op 96-jarige leeftijd overleden. Hij was de laatste nog levende van de kinderen van de stichter van de bekende Wevelgems-Kortrijkse groothandel in porselein, bij uitbreiding speciaalzaak voor de gedekte tafel.

Zeno Byttebier is op 8 juni 1926 in Wevelgem geboren als zoon van Michiel en Maria Vanden Avenne. Nog maar drie jaar eerder was zijn vader, die eerst leraar was, met de porseleinhandel begonnen. Zeno was nog geen 14 toen de oorlog uitbrak. Hij volgde toen middelbaar in Brasschaat maar moest naar huis terugkeren. Hij kon dan nog enkele jaren studeren aan het college van Izegem en het Sint-Jozefinstituut in Kortrijk, maar was vroeg genoodzaakt om bij zijn moeder in de zaak te werken, doordat zijn vader burgemeester van Wevelgem werd en zijn oudste broer Lieven in Duitsland verplicht tewerkgesteld werd.

“Rechtlijnige en wijze man”

Samen met zijn broers Lieven en Fries (later schepen in Kortrijk) en zijn zus Fronie heeft hij dan verder het bedrijf uitgebouwd. Zelf was hij verantwoordelijk voor het algemeen beheer en de aankoop. Zo trok hij vaak naar beurzen van Hamburg en Leipzig tot later Frankfurt en Parijs. Hij bezocht ook vele fabrieken in Beieren, porselein- en glasregio bij uitstek. Hij is actief geweest tot zijn 68ste.

Zoon Karel: “Ik heb mijn vader opgevolgd nadat we al een tiental jaar samengewerkt hadden. Ik heb enorm veel van hem geleerd. Hij was een wijze man, rechtlijnig met een duidelijke visie. Hij was daarenboven een aangename en eenvoudige persoonlijkheid, die voor iedereen toegankelijk was, van medewerkers tot leveranciers.”

Dienstbaar met Rotary

Zeno Byttebier heeft zich ook vele jaren met hart en ziel ingezet voor Rotary Club Menen, waarvan hij past president was. Voor zijn grote verdiensten kreeg hij het ereteken van Paul Harris Fellow. “Rotary was een mooi verlengstuk van zijn loopbaan en maakte zich dan ook erg dienstbaar. Door zijn hoge leeftijd maakte hij er meerdere generaties mee en hij kon met alle leeftijden overweg. Voor Rotary is hij als gepensioneerde nog computerlessen gaan volgen om mee te zijn. Zowel privé vanop reizen als voor Rotary heeft hij veel gefotografeerd.

Zeno Byttebier was bijna 70 jaar getrouwd met Marie-Claire Pollefeyt. Toen zij hulpbehoevend was, heeft hij zelf goed voor haar gezorgd. Zij is overleden in januari 2020. Toen kwam de coronaperiode die hij nog goed doorstaan heeft. Vroeger woonden ze in de Menenstraat in Wevelgem, de jongste 15 jaar in het Guldenbergplantsoen in Kortrijk.

Zeno Byttebier was vader van drie kinderen: Erika (getrouwd met Joris Ide, Knesselare), Carmina (met Lieven Allaert, Ieper) en Karel (met Carmen Valcke, Wevelgem). Hij had negen kleinkinderen en 10 achterkleinkinderen.

De uitvaartdienst heeft plaats op dinsdag 25 april om 11 uur in de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Kortrijk.

