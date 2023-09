Bekende ondernemer Daniël Decadt (86) overleden: “Harde werker en graag gezien door iedereen”

In woonzorgcentrum Wintershove in Vlamertinge is Daniël Decadt (86) overleden. Hij was de gewezen zaakvoerder van nv Houthandel-Tuinhuisjes Daniël Decadt in de Roesbruggestraat in Proven. “Mijn vader was een heel harde werker en graag gezien door de klanten en het personeel”, zegt zoon Filip die nu samen met zijn broer Geert het familiebedrijf leidt.

Lang geleden was hij met zijn broer Jozef de tweede generatie van de boomzagerij Decadt in Vlamertinge. De twee broers namen in 1963 de firma over. In 1989 verliet Daniel Decadt het bedrijf om, samen met zijn zonen Filip en Geert, een eigen zaak op te starten.

Bekend van tuinhuisjes

“In Proven stond een zaak in thuishuisjes over te nemen en mijn vader kocht het”, zegt zoon Filip. “Oorspronkelijk werden hoofdzakelijk tuinhuisjes gemaakt. Later kwam algemene houthandel erbij. Het bedrijf groeide uit tot een middelgrote KMO met 23 werknemers.”

“Werken was mijn vaders hobby. Hij draaide volop mee tot hij 75 jaar werd. Nadien bouwde hij af en kwam enkel nog in de namiddag. Mijn vader is geboren in Vlamertinge en is er altijd blijven wonen.”

Daniël was de echtgenoot van Magda Comptdaer. Naast zijn twee zonen zijn er ook nog twee dochters Caroline en Hilde. (EDB)