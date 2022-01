Bekende marktkramer Eric Bultynck overleden

In het AZ Groeninge in Kortrijk is vorige week vrijdag de bekende marktkramer Eric Bultynck op 74-jarige leeftijd overleden. Hij had al een tijdje gezondheidsproblemen. Meer dan een halve eeuw heeft hij de markten gedaan met sokken, kousen en aanverwanten. Tot zelfs mondmaskers de laatste tijd. Hij woonde vroeger in Lauwe en laatst in Kortrijk. Hij was getrouwd met Edna Pynoo die al die jaren aan zijn zijde stond.

Eric is op 22 september 1947 in Kortrijk geboren maar groeide op in Lauwe. Zijn grootvader verkocht al groenten en fruit, zijn vader Marcel volgde hem op en werd daarna frituuruitbater, hij richtte ’t Lauws Gebakje op (dat nog altijd bestaat).

Marcel trok ook naar de markten met frieten en oliebollen. Van jongs af was Eric door dezelfde microbe gebeten. Eerst ging hij in de leer bij ‘Dreetje Pantalon’ die dekens verkocht.

Zes op zeven

Hij was amper twintig toen hij zelfstandig begon en moest daarvoor in die tijd eerst meerderjarig verklaard worden… Zijn zaak heette toepasselijk ‘Sox’ want hij specialiseerde zich vooral in sokken, kousen en panty’s, handschoenen, tot zelfs mondmaskers, die hij ondanks zijn ziekte nog hielp inpakken voor zijn zoon-opvolger.

“Vanaf de eerste dag dat we getrouwd zijn in 1969, heb ik meegewerkt”, zegt echtgenote Edna. “Onze oudste zoon Kristof heeft ons opgevolgd en Kurt doet ook de markt, met groenten en fruit. Uiteindelijk deden we zo zes dagen op zeven dagelijks twee markten: van Kortrijk, Harelbeke en Wevelgem over Roeselare en Poperinge tot Oostende, Brugge, Knokke en Maldegem.”

“Een kleine tien jaar geleden kreeg Eric gezondheidsproblemen, maar telkens als hij weer wat beter was, kon hij het niet laten om ook nog eens mee te gaan”, vertelt Edna nog over haar geliefde echtgenoot.

Bokskampioen

Eric Bultynck was ook erg sportief. Zo is hij is drie keer Belgisch bokskampioen geweest bij de lichtgewichten. Hij liep ook graag, deed mee aan Runs of Life of Kortrijk Loopt voor Think Pink. Daarnaast volgde hij de surfwedstrijden van zijn kleinkinderen, ook in het buitenland.

Hij is vader van drie zonen: Kristof (met Tania De Clerck, Aalbeke), Kurt (met Evelyne Debaere, Belzele-Evergem) en Karlo (met Deborah Claes, Rekkem). Jonathan, Torn en Zion zijn de kleinkinderen. Zijn moeder Paula Vandorpe, die 94 is, woont nog in Lauwe. Eric en zijn echtgenote hebben het langst in Lauwe gewoond en laatst op het Schouwburgplein in Kortrijk.

Het afscheid heeft donderdag plaatsgehad in de aula van het crematorium Uitzicht in Kortrijk.

(NOM-Begr. Planckaert/Sereni)