Bekende Make-A-Wish-vrijwilliger Martial Feys uit Gits overleden

Op vrijdag 11 november is Martial Feys op 70-jarige leeftijd overleden. De uit Ieper afkomstige Martial ging later in Gits wonen en was één van dé vrijwilligers achter Make-A-Wish in West-Vlaanderen.

Martial zette zich al ruim een kwarteeuw in voor Make-A-Wish in onze provincie, dat de wensen van zwaar zieke kinderen vervult. Op die manier vervulde hij ruim 120 wensen in de ruime regio, van een meisje dat een dag prinses wilde zijn tot iemand die zijn idool wilde ontmoeten.

Martial was ruim twintig jaar geleden zelf aan de slag als leerkracht en had drie jaar op rij een leerling van wie een ouder overleed. Omdat er toen nog geen lectuur over rouwen bij kinderen was, verdiepte hij zich in de materie en schreef er zelf een boek over. In die periode werd Make-A-Wish opgericht in onze provincie, waarop Martial contact nam om enkele kinderen met een levensbedreigende ziekte te interviewen. Daar is het zaadje geplant om zich voor de organisatie in te zetten.