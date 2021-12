Bekende Kortrijkse kunstschilder Piet Moerman (66) overleden op kerstdag

Piet Moerman, een kunstenaar in hart en nieren, is op 25 december overleden, precies een dag na zijn verjaardag. Piet was beroepshalve docent schilderkunst en figuurtekenen. Hij stelde ten toon in België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Rusland en USA.

Piet Moerman is geboren in Kortrijk op 24 december 1955. Hij was afkomstig van Stasegem en woonde al jaren in Kortrijk. Van 1974 tot 1977 genoot hij monumentale kunsten aan het Sint-Lucas Gent. Later werd hij opvoeder voor sociaal verwaarloosden in Rumbeke en docent aan de Academies voor Schone Kunsten in Ieper en Roeselare. Vanaf 1987 was hij docent schilderkunst en figuurtekenen aan Sint-Lucas Gent.

Later werd hij docent aan de Academie Kortrijk. Hij stelde ten toon in België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Rusland en USA. Piet Moerman was behalve kunstschilder ook tekenaar en beeldhouwer. Voor zijn oeuvre ontving hij meerdere onderscheidingen en prijzen.

“Ik schilder veel uit mijn herinnering”

Waar Piet vroeger portretten, mensen en dieren schilderde, waren het de voorbije jaren bijna uitsluitend zeegezichten met al dan niet rotsformaties. Zijn inspiratie haalde hij uit lange wandelingen aan het strand in Noord-Frankrijk: Cap Gris Nez en Blanc Nez, Etretat, Escalles.

“Ik ga al 30 jaar en had in Wissant een caravan. De rust, de zee en het er steeds wisselende specifieke licht heeft voor mij altijd een grote aantrekkingskracht. Het spel van licht is subtiel en variabel. De zee is echt mijn ding, het is mijn roeping”, zei Piet aan onze krant in 2015. “Ik maak schetsen, tekeningen of aquarelletjes om de indrukken niet te vergeten. Thuis in mijn atelier zet ik het op doek. Ik schilder veel uit mijn herinnering. Ik schilder altijd met olieverf: dat is nog puur, rijk aan kleur en materie. Acrylverf is voor mij veel te plastiekachtig.”

Piet Moerman en Björn Schelstraete aan het huis van Guido Gezelle. © JVGK

Guido Gezelle

Piet woonde sinds 2009 in het huisje waar Guido Gezelle ooit woonde. Hij liet het huis en de gevel restaureren in juli 2021. “De laatste renovatie was in 2009. Het gebouw stond lange tijd leeg en was verouderd. Ik vond dat dit pand betekenis had voor Kortrijk en wilde het vrijwaren voor het nageslacht. Dit huis ademde nog Gezelle. Die schat mocht niet verloren gaan en ik liet het opknappen”, vertelde Piet Moerman in juli 2021.

De opdracht was voor Björn Schelstraete Paintworkss, gespecialiseerd in algemene schilderwerken en meubel- en lakwerk. Björn werkte 6 werkdagen aan de gevel, de dakgoot en de 4 vensterluiken. “Persoonlijk vind ik het een prima insteek voor de aanzet van de geplande veranderingen en renovaties in het historisch hart van Kortrijk. Ik ben een tevreden man. Als toeristen hier voorbijkomen, zien ze tenminste dat Gezelle in ere gehouden wordt”, zei Piet toen.

Piet overleed in Kortrijk op 25 december 2021. Het afscheidsmoment zal plaatsvinden op vrijdag 31 december 2021 om 10.30 uur in de Onze Lieve Vrouwkerk in Kortrijk. Na de dienst zal de urne van Piet een warme liefdevolle plaats krijgen thuis bij zijn zoon Pablo.

(PVH)