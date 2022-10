Bekende horecafiguur Huguette Himpel overleden

Vorige week is Huguette Himpel overleden. Huguette wordt door haar vele vrienden omschreven als een ‘monument van het Knokse nachtleven.’

Huguette begon haar carrière in de horeca toen ze met haar toenmalige partner de bar/nachtclub Le Georgy’s opende. “Het werd al vlug een groot succes en de champagne vloeide er rijkelijk”, zo weet de Knokse fotograaf Fabien Raes die Huguette goed heeft gekend en regelmatig bij haar over de vloer kwam. “Later opende ze Huguette’s bar, vlakbij het Knokse casino. Daar kwamen heel wat chef-koks en andere horecamensen na het harde werk in hun zaak langs om te ontspannen.” Onder meer Cédric Poncelet van restaurant Cedric en de legendarische sterrenchef Pierre ‘Pierot’ Fonteyne waren graag geziene gasten bij Huguette.

“Huguette was een echte femme du monde”, klinkt het nog bij haar vrienden. “Ze reisde graag en genoot ervan fijn te dineren maar was vooral ook gelukkig als ze haar klanten, waarvan velen echte vrienden waren, mocht verwelkomen.” Op verzoek van haar familie werd in intieme kring afscheid genomen van Huguette.