Bekende Heulse oud-slager Jacques Maddens (79) overleden

De bekende gepensioneerde slager Jacques Maddens uit Heule is op 6 januari op 79-jarige leeftijd in het AZ Groeninge overleden. Hij was de echtgenoot van Greta Ameel en woonde op Heuleplaats naast de slagerij die hij op de hoek met de Kortrijksestraat meer dan 35 jaar heeft uitgebaat.

Jacques Maddens is op 3 november 1944 geboren als jongste van de vier zonen van Jozef Maddens (+1977) en Cécile Cattebeke. Hij stamt uit een echte slagersfamilie. In 1966 heeft hij de slagerij van zijn vader voortgezet, tot hij in 2003 werd opgevolgd door zijn dochter Inge en haar man Frederik Cannaert. Zij runnen tot vandaag de zaak. Zij hebben twee kinderen en vormen op die locatie intussen al de vierde generatie slagers. Het is Jacques’ grootvader Victor Maddens die zich daar in 1898 kwam vestigen. Het was toen nog café (De Leeuw van Vlaanderen) én slagerij tegelijk. Victor was zelf al een slagerszoon uit Bissegem.

Jacques Maddens was in de vrije tijd vooral voetballiefhebber, keek graag voetbal op tv en was supporter van KV Kortrijk. Het afscheid heeft plaats op woensdag 10 januari om 10 uur in de aula Deseyne in Stasegem.