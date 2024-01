Bekende Heulse duivenmelker Lucien Terryn (99) overleden

Er was al gedacht aan de viering van zijn 100ste verjaardag over twee maanden op 29 februari maar het heeft niet mogen zijn. Een ongelukkige val heeft er anders over beslist. Lucien Terryn is op 30 december overleden in wzc Ter Melle waar hij sinds een jaar verbleef. Hij was destijds bekend als een van de betere duivenmelkers van de streek.

Lucien is in Heule-Watermolen geboren op grondgebied Kuurne. Hij was getrouwd met Marie Felhoen die in 2008 overleden is. Ze woonden vroeger in de Kortrijksestraat naast schoonbroer Jules Felhoen en Noëlla Lainez (die 101 geworden is). Een 30-tal jaar geleden verhuisden ze naar een nieuwbouw als het ware in de tuin van hun dochter in de Steenstraaat.

Machinist

Lucien heeft heel zijn loopbaan bij de NMBS gewerkt. Hij begon als stoker, werd dan machinist en na examens machinist van dieseltreinen. Hij kon kort na zijn 50ste met pensioen, zodat hij langer met pensioen was dan hij gewerkt heeft. Hij kon zich dan ook volop toeleggen op zijn grote hobby, duivenmelken. Die had hij geërfd van schoonvader Jozef Felhoen. Echtgenote Marie zorgde evengoed voor de beestjes. Ze hebben in de loop der jaren zowat alle mogelijke wedstrijden en kampioenschappen gewonnen en bekers binnengehaald. Lucien heeft nog gespeeld tot rond zijn 85ste. Bij de digitalisering en het verdwijnen van de constateur haakte hij af.

Hij was vader van een dochter, Annie, getrouwd met Willy Maertens. Hij had twee kleinkinderen en drie achterkleinkinderen. Het afscheid heeft plaats op vrijdag 5 januari om 11.30 uur in de aula Ghillemyn in Moorsele. (Begr. Ghillemyn)