Bekende Heulenaar Kenneth Soete (39) overleden

Heule is in rouw na het onverwachte overlijden van Kenneth Soete, bekend gezicht en mede-eigenaar van karaoke The Pitch op de Haantjeshoek.

Kenneth Soete studeerde af als elektricien aan het VTI van Gullegem en werkte lange tijd als keurder van elektrische installaties bij BTV. Daarnaast richtte hij in bijberoep zijn eigen bedrijf THS Verhuur op. Een uit de hand gelopen hobby, maar wel een die op korte tijd zeer succesvol werd. De klank- en lichtinstallaties van THS Verhuur waren jarenlang elk weekend te vinden op fuiven en feesten in de regio.

Karaoke the Pitch

Ondernemend zoals hij was, begon Kenneth eind 2019 met iets nieuws: karaoke The Pitch. Een idee – zijn vrienden moesten er eerst wat om lachen – dat Kenneth had opgedaan tijdens een reis in Amerika. Hij haalde het concept van karaoke zingen in privé booths van New York naar Heule. Alweer mét succes, zou achteraf blijken.

The Pitch was echter nog maar drie maanden open toen de coronacrisis uitbrak. De horeca ging op slot, maar Kenneth organiseerde live karaokesessies via Facebook. Omdat hij drank- en snoepautomaten naast The Pitch liet installeren, kondigde hij de podcastreeks ‘Ottomaat’ aan. Voor Kenneth was geen idee te zot. De laatste jaren draaide The Pitch op volle toeren, zijn vriend Mathieu Craeynest kwam erbij als mede-eigenaar en de zaak heropende onlangs na een grondige verbouwing.

Hart op de Tong

Kenneth had een groot hart voor Heule, wat hem een rol als jurylid tijdens de Tinekesfeesten opleverde. Hij had ook een kritische geest en werkte een tijd geleden daarom graag mee aan onze KW-rubriek ‘Hart op de Tong’. Hij was verder bekend van de Facebookpagina ‘Je bent van Heule als’, waar velen reageerden op situaties in Heule.

“We herinneren Kenneth als een goede vriend, die altijd in was voor een sarcastische mop en bovenal altijd voor ons klaar stond. Hij had een passie voor ondernemen en was een krak in organiseren. Denk aan de vele events in The Pitch, bij uitstek de comedy-avonden waar alle comedytoppers de revue passeren. We gaan Kenneth ongelofelijk hard missen”, zeggen zijn vrienden.

Kenneth Soete was een rasechte Heulenaar. Hij groeide op in de wijk Zomertij en was de zoon van Rudy Soete, bekend als oud-speler van Noordstar Heule en nog altijd een van de meest actieve vrijwilligers. Moeder Mady Seyns is in 2016 overleden is na ziekte. Een jaar later is ook Kenneths broer Nico, die in Meulebeke wijkagent was, op 42-jarige leeftijd na ziekte overleden.