Bekende foorkramer Redgy Schmidt (61) uit Blankenberge overleden

De West-Vlaamse kermiswereld reageert vol ongeloof op het plotse overlijden van de Blankenbergse foorkramer Redgy Schmidt (61). Redgy stond in het kermiswezen bekend als een geboren foorreiziger, iemand met een groot hart voor de sector. Hij was ook bestuurslid bij de West-Vlaamse afdeling van het Vrij Nationaal Syndicaat der Foorreizigers. “Bij problemen was hij dag en nacht bereikbaar”, zeggen zijn vrienden en collega’s. Redgy overleed op amper 61-jarige leeftijd aan de gevolgen van hartfalen. Hij laat een vrouw en vier kinderen na.

Redgy Schmidt stamde uit een echte foorkramersfamilie. Hij stond al van zijn veertiende op de kermis, waar hij ook zijn huidige vrouw Veerle leerde kennen. “Samen hadden ze vier kinderen, en Redgy was er voor hen allemaal. Familie kwam bij Redgy op de eerste plaats”, zegt Alain Dagraed, een collega en jeugdvriend. “We hebben samen leuke tijden beleefd op internaat. Redgy had toen al een auto, ik nog niet, en dus was ik altijd met hem op draai”, haalt hij herinneringen op.

“Later maakten we samen carrière als foorreizigers. We hadden allebei een eendjeskraam, we waren dus eigenlijk concullega’s”, knipoogt Alain. “Maar geen kwaad woord over Redgy. Hij was iemand met wie je altijd plezier kon maken, maar die ook bij problemen dag en nacht bereikbaar was. Hij trok zich het lot van de foorreizigers enorm aan, we hebben allemaal dezelfde moeilijke tijden gekend door corona.”

Goedgezind en sportief

Het verplichte thuiszitten was ook voor Redgy een zware beproeving. “Foorreizigers zijn doorgaans echte optimisten, onze sector is veerkrachtig. Maar nu staat bij velen het water aan de lippen”, zei hij anderhalf jaar geleden in een gesprek met onze krant. Zijn eendjeskraam stond toen al maanden stil.

Ook Henri Van Herck van de kermisattractie Popcorn Party verliest naast een collega een goede vriend. “Ik heb Redgy in Blankenberge leren kennen op de kermis en we woonden er in dezelfde straat. Redgy was iemand op wie je altijd kon rekenen, altijd goedgezind ook. En heel sportief: hij ging graag tennissen en padellen, sprong geregeld op zijn fiets… De kermiswereld is relatief klein, we kenden Redgy allemaal.

Onwezenlijk dat zijn familie hem nu op een paar dagen tijd heeft moeten afgeven. Een paar weken geleden stonden we nog samen iets te drinken op de kerstmarkt”, klinkt het.

Eerste keer opa

Ook Alain Dagraed kan het moeilijk geloven dat zijn jeugdvriend er niet meer is. “Ik zou úren over hem kunnen vertellen, maar nu weet ik even niets meer gezegd. Zijn vader overleed ook op jonge leeftijd aan hartfalen, maar als er één iemand was van wie je dat niet verwacht zou hebben, dan wel van Redgy. Hij was de sportiefste uit, en altijd optimistisch. Net nu hij stilaan écht van het leven kon gaan genieten, zit zijn tijd er hier jammer genoeg al op. Hij was ook nog maar pas voor de eerste keer opa geworden… We gaan hem allemaal heel hard missen.”