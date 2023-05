Bekende Brugse muziektechnicus Thierry Mus (76) overleden

Het Brugse verenigingsleven is in rouw. Op vrijdagavond 19 mei overleed Thierry Mus op 76-jarige leeftijd in z’n vertrouwde thuisomgeving in de Langestraat in Brugge. Hij was een bekende in het Brugse verenigingsleven. Ook in de muziekwereld verdiende hij zijn strepen.

Thierry werd geboren op 8 mei 1947 in de muzikale Brugse familie Mus. Na zijn schooltijd, onder meer bij de Frères in Brugge, en na een eerste job, kwam hij bij de Post terecht. Hij zou er zijn hele verdere beroepsloopbaan actief blijven. Hij was lange tijd werkzaam in het kantoor op de Markt. Zijn bureel keek uit op het Breidelstraatje.

Geluidstechnicus

Al op heel jonge leeftijd kwam Thierry als geluidstechnicus terecht in de entourage van zanger Norbert. Hij werkte er onder meer met de Brugse muzikanten Eddy Van Mouffaert en Eddy Verfaillie. In de tweede helft van de jaren zestig doorkruisten ze heel Vlaanderen. Thierry zou altijd in het vak blijven en later kwamen de talrijke geluidsversterkingen op evenementen en braderieën, muzikale omlijstingen van feesten en bals en niet te vergeten de toen erg populaire modeshows van kledingszaken her en der in Vlaanderen. Die verzorgde hij onder meer samen met Denis Vermeire en Fernand Vonck. Hij nam er jaarlijks zelfs een maand verlof voor.

Gilbert Bécaud

Onvergetelijk voor hem waren ook de optredens in het kader van Showburg in de tachtiger jaren. Thierry Mus deed er met Jean Van Damme onder meer PA voor Marco Bakker en Willy Alberti, voor wie hij trouwens de uitverkoren geluidsman was voor zijn optredens in Vlaanderen. Ook voor een optreden van Gilbert Bécaud op de Burg deed Thierry het geluid. Dit memorabele optreden diende echter vroegtijdig afgebroken te worden wegens een zomerse wolkbreuk. Op de geluidsopname van toen hoor je de regen werkelijk spatten op de vleugelpiano.

VBRO

Thierry was lange tijd bestuurslid van de Sint-Jorisgilde, de Totetrekkersgarde en de Broederschap het Gulden Vlies Brugge. Voor deze laatste was hij drijvende kracht achter de organisatie van de jaarlijkse Kapittels. En het was via deze weg dat hij uiteindelijk, gepassioneerd door populaire muziek, weer bij de radio terechtkwam. Na Radio Mi Amigo in een ver verleden, waarvoor hij in een eigen studio aan de Sint-Annarei muziekbanden opnam, uiteindelijk bij de VBRO. Bij de Brugse Radio was hij zo’n 15 jaar lang actief op allerlei fronten, vooral technisch en logistiek, in het omroepgebouw zelf en ook op verplaatsing.

Afgelopen zomer werd hij plots onwel en werd een ongeneeslijke ziekte vastgesteld. Moedig onderging hij de behandelingen, maar uiteindelijk bleek het een ongelijke strijd. Hij overleed, omringd door z’n geliefden, thuis in de ouderlijke woning in de Langestraat. Daar waar hij opgroeide. De afscheidsplechtigheid vond inmiddels plaats. Aan zijn echtgenote Carine Schorreel en zijn familieleden bieden we onze oprechte deelneming aan.

(Frederik Thomas)