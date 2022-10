Bekende Brugse koetsier overleden

Op 60 jarige leeftijd is zaterdag de bekende Brugse koetsier Peter De Mulder overleden. De man werd geboren op 8 november 1961. Hij leed aan een slepende ziekte en heeft een jaar lang een moedige strijd geleverd.

Peter De Mulder was veertig jaar lang als koetsier in het Brugse straatbeeld actief. Sinds 1980 had hij zijn eigen vergunning voor zijn koets. Zijn broer Paul zal verder rijden en dochter Sofie zal het koetsbedrijf van haar vader verder zetten. Peter was een grote dierenvriend. De paarden waren zijn leven en hij zorgde ook voor heel wat asielhondjes die hij vaak opving.

Op zijn bok was hij tussen de ritten door vaak een goed boek aan het lezen of een woordpuzzel aan het invullen. Hij was vele jaren trouwe klant van Boekhandel Raaklijn. Peter hield verder van strips en van kunst. Hij had een ruime collectie. Peter was hij bij de koetsiers bijzonder geliefd. De Brugse koetsiers zullen Peter dan ook missen en leven mee met zijn familie.

Zwart lintje

“Wij zullen Peter blijven herinneren als een correct man met liefde voor zijn vak. Tot de dag van de begrafenis zullen wij met een zwart lintje rijden aan de zweep of de koets”, vertelt Mark Wentein namens de Brugse Koetsiers.

De uitvaart is gepland op vrijdag 28 oktober om 11.30 uur in de aula van het crematorium de Blauwe Toren in Brugge.