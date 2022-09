Bekende Brugse Isabelle De Grim (50) overleden

In Brugge is dinsdag Isabelle De Grim op 50 jarige leeftijd overleden. Ze werd geboren op 27 juni 1972 en was bijzonder goed gekend in Brugge en geliefd bij iedereen.

Sinds begin juli runde ze haar eigen zaak Epilmed in Sint-Andries voor definitieve ontharing. Ze had de zaak overgenomen van Anne Pieters die in Spanje ging wonen. Voordien had Isabelle altijd in de horeca gewerkt in Brugge.

Ze was onder meer een tijdlang de uitbaatster van De Verbeelding. Haar hobby was reizen. Isabelle was de echtgenote van Philippe Heinkens van de sportzaak Montreal Sport aan de Gistelsesteenweg. Ze laat een man en twee zonen en twee pluszonen achter. Op sociale media wordt massaal gereageerd op haar overlijden.

(SR)