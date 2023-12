Bekende Brugse drankenhandelaar Roland Van Maele is overleden

De bekende Brugs drankenhandelaar Roland Van Maele (68) is op 1 december overleden na een slepende ziekte. De uitvaart vindt plaats op zaterdag 9 december om 11 uur in de kerk van Sint-Michiels.

Roland Van Maele zag het levenslicht op 10 maart 1955 in Sint-Michiels, als zoon van Georges Van Maele en Lucrèce Lootens. Wijlen Michel Van Maele, voormalig burgemeester van Sint-Michiels en van Brugge, was zijn oom. Hij laat twee dochters (Céline en Axelle) en vier kleinzonen (César en Louis, Vic en Maurice) na.

Wijnen

Hij kwam als tiener meteen terecht in de drankenhandel van zijn ouders, die de zaak in 1949 gesticht hadden. In de jaren ‘70 werd de allereerste dranken drive-in ingericht. In 2002 verkocht Roland Van Maele zijn zaak, die uitgegroeid was tot de grootste zelfstandige drankengroothandel uit de Brugse regio, aan bierproducent Interbrew. Dranken Van Maele nv was toen goed voor 32 medewerkers en was en begrip in Brugge.

Joviaal

In 2015 startte Roland Van Maele met zijn dochters Wijnen Van Maele op. Ondernemen zat hem in het bloed. Zijn dochters getuigen dat hij een erg joviaal en bescheiden man was: iemand met een gouden hart, een vriendelijke sociale reus. Om gezondheidsredenen had hij zich de voorbije jaren teruggetrokken uit het sociale leven.