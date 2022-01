Bekende Brugse bakker én voormalig havenarbeider in Spanje overleden

De bekende voormalige Sint-Andriese bakker Alex Serruys is op 11 januari na een slepende ziekte in het Spaanse Ciudad Quesada-Rojales, nabij Alicante, overleden. Hij werd in Spanje gecremeerd, zijn as rust nu in zijn Spaanse huis.

Alex Serruys zag het levenslicht op 6 september 1958 in Brugge. Hij leerde het vak van banketbakker en patissier tijdens stages bij een collega in Oostduinkerke.

Van 1982 tot 2005 runde hij zijn eigen bakkerij langs de Gistelsesteenweg 88 in Sint-Andries. Hij had een uitstekende reputatie als fijnbakker en patissier. Naar verluidt waren zijn pistolets en bereidingen met speculoos zeer gegeerd.

Havenarbeider

In 2005 liet hij na zijn echtscheiding zijn bakkerij over en verhuisde hij van Sint-Andries naar Heist. Tot aan zijn pensioen in 2018 was Alex Serruys nog dertien jaar lang havenarbeider.

Bij zijn opruststelling emigreerde hij drie jaar geleden met zijn tweede echtgenote Dolores Van Daele naar Ciudad Quesada-Rojales, in de buurt van Alicante en Torrevieja.

Hersentrombose

“Mijn man wou in het zuiden van zijn pensioen genieten. Hij was een Bourgondiër, die hield van lekker eten, zwemmen en wandelen. Maar zeven maanden geleden kreeg hij een hersentrombose.

De voorbije maanden was hij aan zijn bed gekluisterd, tot aan zijn overlijden”, zegt echtgenote Dolores Van Daele. Alex Serruys werd op eigen verzoek gecremeerd, zijn urne heeft een plekje gevonden in zijn Spaanse woning.