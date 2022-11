Bekende Brugse arts Michel Soubry overleden

In Brugge is op woensdag 26 oktober dokter Michel Soubry overleden. Hij werd 87 jaar, was gehuwd met Rita Braet (88), familie van Robert Braet de legendarische doelman van Cercle Brugge. En er zit nog meer voetbal in de familie. Michel was de schoonvader van gewezen Club Brugge-speler Luc Somers die gehuwd is met de dochter An Soubry en de ouders zijn van voetballer Thibo Somers van Cercle Brugge.

Naast An had Michel Soubry met Luc een zoon, vier kleinkinderen: Emily, Thibo, Maxime en Victor, en één achterkleinkind Charles. “Papa was een zeer sereen persoon. Heel attentvol. Hij stond niet veel op de voorgrond, veelal langs de zijlijn, maar altijd positief”, vertelt zijn dochter.

“Hij was zeer empathisch. Een man met weinig woorden. Maar bijzonder zorgzaam. Hij was altijd aanwezig. Hij voerde de vier kleinkinderen overal naartoe: voetbal, hockey, tennis. Niets was hem te veel. Maar ook bij andere zaken stond hij steeds voor zijn kinderen én de kleinkinderen klaar. We gaan hem daarvoor vrijdag nog eens extra in de bloemen zetten”, aldus zijn dochter An.

Bloedtransfusies

Michel Soubry fungeerde als huisarts en heeft 25 jaar lang bloedtransfusie gedaan voor het Rode Kruis. Hij woonde samen met zijn echtgenote in Sint-Andries op een boogscheut van het Edgar De Smedtstadion, het oude Cercleterrein. En was zelfs ruim een tiental jaar clubarts van Club Brugge.

Op De Klokke eind de jaren zestig, begin de jaren zeventig. “Na zijn functie bij blauw-zwart is hij er nooit meer geweest. Als hij op pensioen ging heeft hij zijn verzorgingstafel in zijn praktijk aan de jeugd van Cercle geschonken. Toen Frederic Vanden Bussche er nog jeugdcoördinator was.”

Zelf was dokter Soubry zeer sportief. Hij voetbalde en tenniste in KG De Witte Beer in Sint-Kruis en speelde een lange tijd hockey bij de Brugse club uit Sint-Andries. De begrafenis van Michel Soubry vindt plaats op vrijdag 4 november om 11 uur in de aula van het Uitvaartcentrum Bleyaert in Sint-Kruis.

