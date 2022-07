Bekende Bruggeling David Verhaeghe verliest strijd tegen hersentumor

Bruggeling David Verhaeghe (50), alom bekend en geliefd in vooral horeca- en sportmiddens, is vandaag overleden aan de gevolgen van hersenkanker. De gewezen basketter en basketcoach, die professioneel actief was in de sector van herbruikbare drankverpakkingen, leek in 2021 nog volledig genezen maar de tumor stak enkele maanden terug opnieuw de kop op.

De lijdensweg van David Verhaeghe en zijn uiteindelijke overlijden brengen heel wat emotionele reacties teweeg. De echtgenoot van Inge Cosman, papa van Anne Verhaeghe en pluspapa van Lou Derycke, was dan ook een bijzonder aimabel en enthousiast persoon met een erg grote vrienden- en kennissenkring. David speelde jarenlang basketbal en was later ook trainer bij diverse basketclubs in het Brugse. Zeker ‘Avanti Brugge’ lag hem steeds na aan het hart.

Met een economisch diploma op zak werkte hij onder meer voor drank- en voedingsgiganten Cadburry Schweppes en Nestlé. De laatste vier à vijf jaar was hij actief als senior business creator bij KeyKeg, een bedrijf dat zich specialiseert in herbruikbare drankverpakkingen, voornamelijk kleinere vaatjes voor speciaalbier- en wijn.

Hersentumor

Met een fijne relatie, een mooie job en veel goeie vrienden leek alles David dus voor de wind te gaan; tot hij in de zomer van 2020 een vreemde tinteling in zijn vingers voelde, gevolgd door een gevoel alsof een gedeelte van zijn gezicht verdoofd was. Nadat zijn eigen huisarts een verkeerde diagnose deed en sprak over een zwelling waar hij gewoon wat ijs moest opleggen, trok David voor een tweede opinie naar de huisarts van zijn echtgenote, die wel direct begreep dat het ernstig was en hem opdroeg zo vlug mogelijk naar de spoeddienst van het AZ Sint-Jan te gaan.

Via een CT-scan zagen de dokters een tumor in David’s hoofd en de MRI-scan kort erna bracht aan het licht dat het om een kwaadaardige, eivormige tumor van drie centimeter groot ging. “Het goede nieuws bij het slechte nieuws was dat de tumor goed ‘ingekapseld’ zat, er waren geen vertakkingen”, vertelde David ons destijds. Tijdens een vijf uur durende operatie, waarbij een stuk van David’s schedel werd weggenomen, kon de tumor kennelijk goed weggenomen worden. David onderging na de operatie nog een lange reeks bestralingen en een chemokuur. Bij de scan op 21 december van datzelfde jaar bleek de tumor volledig weg en was er niets meer van uitzaaiingen te zien. David ging terug aan het werk en hervatte voorzichtig het gewone leven, waarbij hij wel nog enkele maanden voor alle zekerheid chemopillen bleef nemen.

Verstrengeld

Alles ging dus goed en David was opnieuw zijn enthousiaste zelf. Tot hij enkele maanden terug bij een check te horen kreeg dat er opnieuw sporen van een tumor waren opgedoken. En die zat niet afzonderlijk bovenop de hersenen, maar bleek erin verstrengeld te zitten.

In die zin was opereren geen optie wegens te gevaarlijk. David was er echter van overtuigd dat hij met een sterke medicatiecocktail de tumor zou weg krijgen. Net als de vorige keer zou hij vechten als een leeuw om te overleven. Maar de medicatie bleek toch niet aan te slaan en de dokters lieten David verstaan dat een verdere behandeling geen zin meer had.

David werd opgenomen in palliatieve eenheid De Vlinder in Brugge waar zijn vrouw Inge, veel familieleden en goede vrienden op bezoek kwamen. Hij wilde het leven nog tot het einde ten volle leven en zijn vrienden namen hem mee naar zijn favoriete kroegen én zelfs nog naar het Cactusfestival, een wens die hij nog uitdrukkelijk had geuit. David heeft als sportman veel wedstrijden gewonnen maar de ongelijke strijd tegen kanker, die kon hij gewoon niet winnen.