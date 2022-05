Bekende advocaat Patrick Weegmann plots overleden in Veldegem

Op 50-jarige leeftijd is plots bij hem thuis in Veldegem de bekende advocaat Patrick Weegmann overleden. De oorzaak was een hartfalen.

Patrick Weegmann werd op 27 april 1972 geboren en had de Duitse nationaliteit. In 1992 is hij afgestudeerd als master in de rechten aan de UGent. Hij was gespecialiseerd in transport- handelsrecht en cassatie van strafzaken. Omwille van zijn kennis van de Duitse taal mocht hij optreden voor heel wat Duitse bedrijven in ons land. Hij had zijn eigen kantoor Weegmann – De Gelas langs de Baron Ruzettelaan in Assebroek, dit samen met Meester Saar De Gelas, die ook transport- en maritiem recht pleit.

Collega’s zijn geschrokken

De Balie West-Vlaanderen reageerde bijzonder geschrokken op het nieuws. Veel confraters hadden hem kort voordien nog gezien en herinneren hem als een bijzonder aangename collega die heel wat kennis had. Hij laat een vriendin, twee kinderen en een plusdochter achter. De uitvaart is gepland op maandag 23 mei. Aan de familie bieden wij onze oprechte deelneming aan. (SR)