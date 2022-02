Bejaarde man (72) overlijdt ter plaatse nadat hij onwel wordt en valt met fiets

Een 72-jarige man uit Egem is zaterdagmiddag omstreeks 11.45 uur overleden vlakbij zijn woning in de Kolonel Naessensstraat in Egem bij Pittem. De man was met zijn fiets op weg toen hij plots onwel werd en ten val kwam.

P.V. fietste zaterdag kort voor de middag van het centrum van Egem richting zijn woning in de Kolonel Naessensstraat. Op zo’n honderd meter voor zijn woning werd de man plots onwel.

Een bestuurster, die vlak achter hem met de wagen reed, zag hoe de man ten val kwam. Ze stopte onmiddellijk. De hulpdiensten, waaronder een MUG-team, snelden kort daarna naar de Kolonel Naessensstraat.

De brandweer kwam ter plaatse met een tent om het slachtoffer af te schermen. De hulpdiensten probeerden de man nog op straat te reanimeren. Alle hulp kon echter niet baten. P.V. stierf ter plaatse.

(BF)