Bejaarde dame lag al enkele dagen dood in woning in Ingelmunster

In haar woning in de Meersstraat in Ingelmunster is donderdagochtend het levenloze lichaam van de bejaarde bewoonster gevonden. Buren sloegen alarm nadat er al bijna een week geen teken van leven meer was opgemerkt.

Al enkele dagen vonden buren het vreemd dat het dagelijkse ritueel van bewoonster Mariette om haar rolluik op te trekken achterwege bleef. Veel contact had de 87-jarige vrouw niet met de buurt. Ze leefde eenzaam en teruggetrokken.

Wekelijkse huisvuilophaling

“We praatten er de voorbije dagen al over met enkele buren”, klinkt het bij een buurvrouw. “We beslisten om niet meteen alarm te slaan, maar te wachten op de dag van de wekelijkse huisvuilophaling. Als de vuilniszak dan niet buiten zou staan, zouden we de hulpdiensten verwittigen, zo spraken we af.”

Dat gebeurde dan ook donderdagochtend toen de huisvuilzak niet langs de straatkant opdook. De politie drong met hulp van de brandweer de verloederde tuin en woning van de bejaarde vrouw binnen en vond er haar levenloze lichaam. Ze stierf een natuurlijke dood. Van kwaad opzet was geen sprake. (LSi)