Begrafenisondernemers hebben handen vol met vele overlijdens: “Het is nog drukker dan tijdens de piek van corona”

De voorbije weken stierven uitzonderlijk veel mensen in onze provincie en dat voelen de ondernemers die hun afscheid moeten verzorgen… “Januari is traditioneel een piekmaand, maar nu was het 20 procent drukker dan normaal. En ondertussen zijn we halfweg februari, maar de drukte blijft aanhouden”, zucht Cédric Messiaen, voorzitter van Uitvaartunie West-Vlaanderen.

“De storm is nog niet gaan liggen: afgelopen zaterdag hadden we zeven afscheidsdiensten op één dag.” Bij Uitvaartzorg Demuys in Poperinge hebben ze dezer dagen de handen vol. En ze zijn niet alleen: heel wat begrafenisondernemers kreunen al wekenlang onder de vele overlijdens. De cijfers liegen er ook niet om: volgens de meest recente cijfers van het Belgische statistiekbureau Statbel stierven in de eerste vier weken van januari meer dan 1.200 West-Vlamingen, dat is een recordaantal en liefst 13 procent meer dan gewoonlijk in dezelfde periode.

“We zijn al half februari en de drukte blijft voorlopig aanhouden”

Dat merkt ook Cédric Messiaen, die sinds 2008 aan de slag is in zijn familiebedrijf in Zwevegem en Oostrozebeke en bovendien voorzitter is van Uitvaartunie West-Vlaanderen. “In januari hadden wij liefst 56 procent meer afscheidsdiensten dan in de andere maanden”, zucht hij. “Januari is traditioneel al een piekmaand, maar nu was het zo’n 20 procent drukker dan in dezelfde periode in voorgaande jaren. Ondertussen zijn we al halfweg februari, maar de drukte blijft voorlopig aanhouden… De situatie is momenteel zelfs gelijkaardig aan de piekperiodes tijdens de coronacrisis in maart en april 2020.”

Drukste maand ooit

Bij sommige collega’s is het nóg drukker. “De afgelopen weken was het drukker dan ooit tevoren bij ons, zelfs erger dan tijdens de coronacrisis”, klinkt het bij begrafenisondernemer Depoorter, die vestigingen heeft in Jabbeke en Bredene. “Onze cijfers in januari lagen de helft hoger dan in de vorige wintermaanden. Het was bij uitstek onze drukste januari, misschien zelfs onze drukste maand ooit. De situatie is gelukkig een beetje aan het stabiliseren. Dat is nodig, want we hebben veel overuren geklopt. Door de winterdip hadden we ook enkele zieken bij het personeel, dus het was doorbijten. Maar je moet roeien met de riemen die je hebt…”

“Soms moeten we wat schuiven in de planning, maar meestal hebben families van overledenen daar begrip voor”

Al blijken er toch regionale verschillen te zijn. Bij begrafenisondernemer Commeyne uit Roeselare bijvoorbeeld is de grootste drukte al gepasseerd. “Vooral december was heel druk, met liefst 47 overlijdens. Dat was onze drukste periode op corona na”, zegt zaakvoerster Tine Vanhee. “Zoiets mag vooral niet te lang aanhouden, anders zou dat voor ons te zwaar worden. We moesten ons nu heel goed organiseren om alles klaar te krijgen. Soms moesten we wat schuiven in de planning, maar meestal hebben families van overledenen daar begrip voor.”

Door de griep

Zulke drukke periodes zijn zwaar, maar niet helemaal nieuw voor de uitvaartsector. “Door de coronacrisis waren de piekperiodes in overlijdens wat meer afgevlakt”, weet Thomas Heiremans van Sereni, een netwerk van begrafenisondernemers. “Voor corona was het gebruikelijk dat we vanaf half december tot nu ongeveer een opstoot in overlijdens zagen. Nu zien we duidelijk het effect van de griep. Onze collega’s slaan de handen in elkaar om iedereen te kunnen helpen.” (Lees verder onder het kader)

Ook crematoria kunnen niet volgen Niet alleen de begrafenisondernemers hebben de handen vol, ook in de crematoria is het heel druk. Crematorium Polderbos in Oostende draait al sinds 2 januari op de volle capaciteit van 12 cematies per dag. “Zelfs nu blijven we uitzonderlijk nog draaien op volle capaciteit. We hebben geen idee hoelang dit nog zal duren… Verschillende van onze begrafenisondernemers moeten op zoek gaan naar andere plaatsen”, zegt directeur Johan Seynhaeve. Iets dat Jan Sabbe, directeur van crematorium Uitzicht in Kortrijk, herkent. “Onlangs moest een Kortrijkse begrafenisondernemer tot in Vilvoorde gaan om nog een plaatsje te vinden voor een crematie, alles in de buurt was toen volzet. Dat is heel uitzonderlijk. In januari hadden we liefst 502 crematies. Het is voor het eerst sinds april 2020 dat we weer zo’n volle reservatielijst hebben.” Bij crematorium Blauwe Toren in Brugge konden ze enkel kwijt dat het ook daar drukker is dan vorig jaar, met 3,5 procent meer crematies.

Volgens Sciensano, het Belgische instituut voor de volksgezondheid, zit de griep er inderdaad wellicht voor iets tussen. Volgens hun schattingen zijn er in heel januari zo’n 1.450 West-Vlamingen gestorven. “Op zo’n korte termijn als de voorbije weken doen we geen onderzoek naar de oorzaak van de oversterfte. Toch kunnen we kijken naar de timing van het griepseizoen. Deze winter startte die namelijk op 9 december, met een piek in januari. Tijdens de tweede week van januari zien we een duidelijke verhoging in de sterftecijfers. Die data zijn uiteraard beperkt tot en met de vierde week van het jaar en het griepseizoen is nog niet over. We zullen de evolutie de komende weken verder opvolgen.”

