Begraafplaats Menenplaats wordt deel van groene slinger: “We integreren graven in geheel”

De gemeente heeft een ontwerper aangesteld voor de opmaak van een visieplan voor de begraafplaats in de Menenstraat. De begraafplaats zal een nieuwe groene link vormen tussen het park en de Site Sportspoor, met respect voor de huidige erfgoedwaarde van bepaalde graven.

Ongeveer een jaar geleden keurde Wevelgem het Toekomstplan Begraafplaatsen goed. Daarin zit onder meer ook de toekomst van de begraafplaats in de Menenstraat vervat. “De begraafplaats is officieus gesloten”, vertelt schepen van Burgerlijke Stand Kevin Defieuw. “Er worden enkel nog bijzettingen uitgevoerd. Het verlengen van een concessie kan wel nog. Stelselmatig verdwijnen zerken en kelders, waardoor lege ruimtes ontstaan. Daar wordt dan gras ingezaaid of waar mogelijk, bomen geplant.” De ommuurde begraafplaats ligt tussen het park en Site Sportspoor. Wevelgem wil de site geleidelijk omvormen tot parkzone en het geheel opentrekken, zodat er een groene verbinding ontstaat tussen het park en de sportsite. Dit zal gebeuren met respect voor de nog aanwezige graven en erfgoedwaarde.

Verbindingspad

De gemeente koos voor De Witte Kamer uit Lo-Reninge om het plan uit te werken. “Hun visie beantwoordt het meest aan onze doelstelling door de site mooi open te trekken in de omgeving, zonder het sacrale en symbolische karakter van de begraafplaats over het hoofd te zien”, vervolgt schepen Defieuw.

“Waardevolle graven, zoals de gerestaureerde grafkapel van de familie Vanackere, en het bestaande lijkenhuisje zullen zoveel mogelijk geïntegreerd worden in het geheel. Eén van belangrijkste aandachtspunten was te zorgen voor de duidelijke inplanting van een verbindingspad tussen het park en de sportsite.” “Wevelgem wil de begraafplaats ook duurzamer maken met een betere waterhuishouding en meer groen, zoals boomgaarden en een voedselbosje”, vult schepen van Openbare Werken Stijn Tant aan.

“Deze ingreep past eveneens in het Masterplan Wevelgem die de kern van Wevelgem niet enkel moet versterken, maar ook verduurzamen en toegankelijker maken.” De ontwerper zal een actieplan opmaken op korte termijn, dat is 5 jaar. Op middellange termijn, 10 jaar, en op lange termijn, 25 jaar. In 2024 worden de eerste werken aangevat. Op dit moment is een investeringsbudget voorzien van 200.000 euro.