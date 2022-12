Bavikhove neemt afscheid van Wouter Bouckaert: “We zullen je altijd blijven herinneren als een optimist”

Ruim 450 aanwezigen, waaronder een grote delegatie van Open VLD+ Harelbeke en het stadsbestuur, namen in de aula van Crematorium Uitzicht afscheid van de Bavikhoofse zaakvoerder en gemeenteraadslid Wouter Bouckaert. Hij overleed op 27 november op 49-jarige leeftijd.

Wouter was beroepshalve zaakvoerder van vastgoedkantoor Eigen Dôme en van Roeselare 3000, zakelijke dienstverlening. Wouter was gedelegeerd bestuurder van vzw WeWare4U, dat assistentiewoningen heeft in Rumbeke, Hij was ook zaakvoerder van de vzw Cyclo4Canceer, die zich inzet voor meer wetenschappelijke kankeronderzoeken. Op politiek gebied was Wouter lid van het regiobestuur van Open VLD+ en zetelde als fractieleider van Open VLD+ in de Harelbeekse gemeenteraad. Wouter verloor het gevecht tegen kanker. Hij werd 49 jaar. Wouter laat zijn vrouw Annick Meersman en 2 kinderen na: Quinten, samen met Leen, en Lien, samen met Isaï.

De aula en de bijhorende ontvangsthal was bijna te klein voor de ruim 450 aanwezigen die hun medeleven kwamen betuigen: familie, vrienden, werknemers, collega’s en oud-collega’s van de gemeenteraad en raadscommissies, Brandweer Harelbeke, sport- en jeugdverenigingen en inwoners uit Groot Harelbeke. Het werd een zeer serene en sobere afscheidsplechtigheid met af en toe familiefoto’s die toonden wie Wouter was. “Goedlachs, altijd vriendelijk, een familieman en ook gedreven in wat hij deed”, zei zijn vrouw Annick. Zijn schoonbroer Dieter nam ook het woord. “We hebben samen veel gedaan en ‘uitgespookt’ met vrienden, voetbal, plezier gemaakt en veel gelachen. We hoorden altijd het seintje van ‘Rodaniaaa’. Je was sportief, een trouwe vriend en zeer geëngageerd in alles. Je was strijdvaardig, we zullen je altijd blijven herinneren als een optimist.” Op het einde van de dienst verscheen een pancarte met onder meer ‘Dag Papa, we zullen je altijd graag zien en goed zorgen voor ons mama’, getekend Tsjoepke en Madeleintje en ski maar goed daarboven.”

Na de crematie zal de urne liefdevol worden bewaard in zijn vertrouwde omgeving in Bavikhove.