Basketwereld rouwt om monument Guy Vervaeke (71) uit Marke

Guy Vervaeke uit Marke was een monument in het Belgisch basketwereldje. In haast alle functies is zijn naam terug te vinden: jeugdspeler, fanionspeler, coach, bestuursfuncties tot nationaal en internationaal niveau. Een vertrouwd en graag gezien figuur bij basketwedstrijden en tornooien zoals het X Mas Tournament.

Guy Vervaeke niet meer te zien op een basketwedstrijd, het is bijna niet voor te stellen. Met zijn rijzig figuur en zijn ervaring en connecties had hij een sterke reputatie opgebouwd. Gestart in 1960 als jeugdspeler bij Olbak werd hij al snel fanionspeler.

Voorzitter en manager

Helaas kreeg hij op 27-jarige leeftijd knieproblemen, maar Guy zette zijn carrière verder als coach van onder meer Frisa Kortrijk en Power Wevelgem in tweede nationale. Hij groeide door tot sportief manager van Power en lid van de BLB, de Belgische Basketbal Liga. In 1998 werd hij ook voorzitter van Power Wevelgem en later sportief manager van Estaimpuis.

Zowel Power als Estaimpuis kon hij in eerste nationale binnenloodsen. Van 2003 tot 2010 was hij voorzitter van de BLB en lid van de ULEB-EuroLeague. Hij bleef zich ook later nog actief inzetten op het hoogste niveau, voorzitter van de Profliga en op niveau van de VBL.

Neus voor talent

Zijn neus voor talent, dat hij tot in de States ging opsporen, zorgde ervoor dat talenten als de broers Van de Keere zich optimaal konden ontplooien, niet alleen als speler, maar ook in bestuursfuncties. Guys contactenlijst zorgde ervoor dat vele deuren open gingen. Daar kunnen ook de initiatiefnemers van basketevenementen van getuigen.

Guy was een fier mens, maar tegelijk openhartig en met brede aandacht voor alle niveaus van basket en basketopleiding.

Innige deelneming aan de getroffen familie vanwege de redactie. (SJK)