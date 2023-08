Barones Françoise de Coninck de Merckem overleden: eerste vrouwelijke burgemeester van Merkem

Op dinsdag 22 augustus is barones Françoise de Coninck de Merckem overleden. Ze zou in oktober 97 jaar worden. De barones of ‘de juffrouw’ zoals ze in Merkem werd genoemd, is geboren op 22 oktober 1926. Ze bleef tot op hoge leeftijd alleen in het ouderlijk kasteel in Merkem wonen tot ze begin 2020 noodgedwongen naar het wzc Zilvervogel in Reninge verhuisde.

Françoise de Coninck de Merckem was de jongste dochter van baron Pierre de Coninck de Merckem en barones Marie-Henriette Fraeys de Veubeke. Haar zussen waren Anne-Marie, getrouwd met Jean Harou, Ghislaine getrouwd met baron Ludovic Van Caloen, Monique getrouwd met baron Roger Van Caloen.

De barones was de eerste vrouwelijke burgemeester in de streek, zij was burgemeester van Merkem in de periode van 1971 tot 1977, zij was de vijfde generatie van haar familie die burgemeester van Merkem werd. Toen Merkem fusioneerde werd ze voorzitter van het OCMW.

Noblesse oblige

In een interview in onze krant op 23 september 2013 vertelde de barones over het burgemeesterschap: “Het is wel zo dat er vijf generaties van onze familie burgemeester van Merkem zijn geworden, maar wij vonden dat niet zo vanzelfsprekend. Mijn ouders hebben mij en mijn zussen altijd geleerd dat we voor iedereen respect moeten hebben en dat we waar we kunnen de bevolking ten dienste moeten zijn: noblesse oblige, ook nu nog.”

“Vanuit die ingesteldheid was het burgemeestersambt ideaal om het beste voor mens en dorp te doen. Ik draag Merkem en de Merkemnaars voor altijd diep in mijn hart”, vertelde ze.

Kasteeldomein

Over het domein waarin ze woonde stelde ze: “Het domein is al sinds de jaren 1500 in onze familie en sinds 1802 wonen er voortdurend rechtstreekse afstammelingen van Patrice de Coninck de Merckem op het kasteel. Dus zou ik heel graag zien dat alles binnen de familie blijft, maar veel zal afhangen van de rechten die moeten betaald worden. Als het dan toch naar de gemeenschap gaat, hoop ik dat het bewaard blijft zoals het is en een voor de bevolking culturele bestemming mag krijgen.”

Haar hobby’s waren tuinieren, bloemstukken maken, naar klassieke muziek maar ook naar jazz luisteren, lekker eten, bakken en reizen. Vroeger ging ze vaak naar Zwitserland om te wandelen en af en toe een ritje met de auto te maken. Ook lang nadat ze zelf gestopt was met politiek bleef ze heel geïnteresseerd het politieke landschap volgen.

De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op zaterdag 2 september om 11 uur in de Sint-Baafskerk in Merkem waarna de barones zal worden bijgezet in het familiegraf.