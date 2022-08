Baron Robert Dewulf, stichter van LVD Group in Gullegem, overleden op 93-jarige leeftijd

Donderdagnamiddag 11 augustus overleed Baron Robert Dewulf (93) uit Ingelmunster in het wzc De Zilverberg in Rumbeke. De man was de stichter van het internationale bedrijf LVD Group in Gullegem.

Baron Dewulf was één van de medeoprichters van LVD (Lefebvre, Vanneste, Dewulf) in Gullegem. Het bedrijf bouwt machines voor metaalbewerking.

In 1994 werd Robert Dewulf door Koning Albert II in de adelstand verheven, net als zijn echtgenote Nelly Perneel, die in 2015 overleed.

Onbekenden

In de nacht van vrijdag 12 op zaterdag 13 februari 2016 werd Baron Dewulf opgeschrikt door onbekenden, die zijn woning in de Weststraat in Ingelmunster waren binnengedrongen. De baron was totaal verrast. Gelukkig geraakte hij niet gewond.

Baron Dewulf verbleef al een tijdje in het wzc De Zilverberg in Rumbeke, waar hij donderdagnamiddag overleed.

(PADI)